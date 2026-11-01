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Policija ga je ovog jutra privela po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Potpukovnik policije Marko Kričak je rođen u Beogradu 1984. godine, a na mesto načelnika Uprave kriminalističke policije postavlјen je krajem decembra 2025.

Karijeru potpukovnika policije Krička obeležio je vrtoglavi uspon ali i sumnje da je zloupotrebio službeni položaj koje su rezultirale upravo jutrošnjim privođenjem. Inače, prvi je načelnik UKP koji je uhapšen.

Naime, načelnik UKP Kričak uhapšen je jutros po naredbi Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu zbog sumnji da je zloupotrebio službeni položaj, a po krivičnoj prijavi advokata pomoćnika direktora policije Veselina Milića.

Kričak je dospeo u žižu javnosti povodom slučaja "Senjak" u kojem je vodio policijsku akciju. Reč je, podsetimo, o ubistvu Aleksandra Nešovića Baje u restoranu na Senjaku.

U istrazi tog slučaja policija je podnela i krivičnu prijavu protiv Veselina Milića, tadašnjeg šefa beogradske i pomoćnika direktora policije, koji je na teret vrha UKP stavio da su mu "smestili zločin na Senjaku". Advokati Veselina Milića podneli su letos, krajem jula, krivične prijave Krička i Boška Sekulovića, načelnika Službe za suzbijanje kriminala, koji je takođe jutros priveden.

Kako je tekao uspon Marka Krička

Kako se navodi u njegovoj zvaničnoj biografiji na sajtu MUP-a Srbije, Kričko je profesionalnu karijeru započeo je u Bezbednosno-informativnoj agenciji gde je radio u V upravi "na najsloženijim zadacima koji su zahtevali vrhunsku posvećenost, znanje i obučenost".

Nakon toga, karijeru je nastavio u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), Odelјenje za borbu protiv droga, a potom dolazi u Policijsku upravu za grad Beograd, u Načelstvo Uprave kriminalističke policije, gde je bio angažovan na rasvetlјavanju najtežih krivičnih dela.

Iz PU za grad Beograd odlazi u Bezbednosno-informativnu agenciju, u VIII upravu, na mesto pomoćnika načelnika uprave. Zamenik komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) postaje 2022. godine, a 2023. godine raspoređen je na mesto komandanta JZO.

Kričkovo ime bilo je poznato u profesionalnim policijskim i bezbednjačkim krugovima, ali ne i široj javnosti sve do avgusta 2025, kada je studentkinja Fakulteta političkih nauka Nikolina Sinđelić iznela u javnost tvrdnju da ju je "Kričak nakon protesta 14. avgusta u Beogradu priveo u garažu Vlade Srbije i pretio silovanjem, šamarao je i udarao joj glavu o zid". Nekoliko meseci kasnije, u novembru 2025, ponovo je izašla u javnost rekavši da je Kričak protiv nje podneo tužbu za povredu ugleda i časti.

Kad je reč o prethodno pomenutom slučaju "Senjak", na račun Krička optužbe su izneli i osumnjičeni u tom slučaju tvrdeći da je među "policajcima koji su ih tukli bio i Kričak".