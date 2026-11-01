Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Premijer Estonije Kristen Mihal izjavio je za Delfi da namerava da nastavi otvoreno da govori o pretnji koju predstavlja Rusija, uprkos navodima da je Pentagon zatražio od baltičkih država da ublaže retoriku prema Moskvi.

Rojters je prethodno objavio da su zvaničnici Pentagona pozvali baltičke zemlje, uključujući Estoniju, da izbegavaju previše oštre izjave na račun Rusije. Mihal je novinarima rekao da lično nije dobio takav zahtev od Sjedinjenih Američkih Država.

"Ne nameravam da se uzdržavam. Putin je diktator koji ubija žene i decu. I nastaviće to da radi sve dok ne bude primoran da promeni kurs", izjavio je Mihal.

Prema njegovim rečima, dodvoravanje diktatorima vodi samo poniženju i na kraju ne doprinosi zaštiti slobode.

1/3 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na Kurilskim ostrvima koje Japan smatra svojom teritorijom Foto: Not reported / WillWest News / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Estonski premijer: Moramo nazvati vuka vukom

Mihal je istakao da Estonija daje svoj doprinos odbrani istočnog krila NATO-a, izdvajajući gotovo sedam odsto bruto domaćeg proizvoda za potrebe Alijanse.

On smatra da je za očuvanje bezbednosti neophodna i spremnost da se stvari nazovu pravim imenom.

"Moramo biti spremni da vuka nazovemo vukom, a ne šumskim psom", poručio je estonski premijer.

Mihal je dodao da čvrst stav Estonije i njene jasne izjave "ne daju Rusiji mira".

Pentagon navodno tražio ublažavanje retorike prema Moskvi

Rojters je ranije, pozivajući se na izvore, objavio da su se zvaničnici Pentagona obratili Litvaniji, Letoniji i Estoniji sa zahtevom da ublaže retoriku prema Moskvi.

Elbridž Kolbi, visoki zvaničnik Pentagona zadužen za odbrambenu politiku, kao primer neprimerene retorike naveo je izraz "sateran u ćošak kao pacov".

Upravo taj izraz Mihal je upotrebio krajem septembra, kada je govorio o ruskom predsedniku Vladimiru Putinu u kontekstu porasta broja sabotažnih incidenata.