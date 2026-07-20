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Iza nas su dani kada je asfalt bukvalno ključao, a noći postale nepodnošljive. Mnogi su pomislili da je najgore prošlo nakon ovog kratkog predaha. Međutim, podaci sa terena sugerišu da bi to mogla biti opasna varka.

Da li nas do kraja meseca čeka novi, još brutalniji toplotni udar, ili je ovo leto odlučilo da nas "kuva" na tihoj vatri bez prekida, govorio je Nedeljko Todorović - meteorolog.

- Svako leto kod nas je toplo i ne možemo očekivati hladne uslove u ovom periodu. Naravno, postoje određeni obrasci cirkulacije vazduha koji se smenjuju. Na primer, u jednom periodu topliji vazduh sa Sredozemlja i severne Afrike prodire ka Evropi, dok u drugom dolazi do prodora hladnijeg vazduha sa severnog Atlantika. Ti obrasci se stalno menjaju. Nekoliko dana imamo topliji period, a zatim nekoliko dana osveženje sa oblacima, kišom i padom temperature - rekao je Todorović.

Nedeljko Todorović Foto: Kurir Televizija

Stiže osveženje posle vrelog perioda

Najavljeno je određeno rashlađenje, iako ga mnogi ne osećaju kao pravo osveženje. Na pitanje da li će nam ono doneti nepogode ili samo povremene pljuskove, odgovorio je:

- Promena je već počela juče u severnim delovima Srbije, gde su maksimalne temperature bile nekoliko stepeni niže nego prethodnih dana. Na jugu zemlje je juče bio najtopliji dan, ali će večeras i tokom noći stići novi prodor svežijeg vazduha. Očekuju se oblaci, kiša, pljuskovi i grmljavina, ali će ta promena biti izraženija sutra. Temperature će biti za oko pet do sedam stepeni niže, pa će se narednih nekoliko dana kretati uglavnom između 25 i 30 stepeni. Samim tim to je znatno podnošljivije za građane.

Meteorolog je ocenio da su velike vrućine zahvatile veći deo Evrope, ali da su takvi temperaturni ekstremi karakteristični za letnje mesece u južnim delovima kontinenta.

- To je svakako podnošljivije za građane. Biće i više oblaka, pa neće ceo dan biti direktnog sunčevog zračenja. To organizmu mnogo olakšava podnošenje visokih temperatura. I druge evropske zemlje suočavaju se sa visokim temperaturama. U Madridu se najavljuju 44 stepena, u Rimu 42, Atini 43. Ovo jeste situacija kada dominira veoma topao vazduh, ali takvi periodi nisu nepoznati za leto. Španija, jug Italije, Grčka i Turska redovno tokom leta imaju temperature od 40, 42 ili 43 stepena, posebno u kontinentalnim delovima udaljenim od mora - kaže on.

Foto: Shutterstock, LUIS TEJIDO/EFE, DAVID ARJONA/EFE, Tolga Akmen/EPA, YOAN VALAT/EPA

- Razlika je u prirodnim uslovima. Tamo gde ima manje padavina i manje vegetacije, zemljište se više zagreva, pa temperature mogu biti i nekoliko stepeni više nego u krajevima sa više šuma i zelenila. Kod nas, posebno u brdskim i šumovitim predelima, situacija je drugačija. Zbog većeg prisustva zelenila i drugačije raspodele padavina, temperature su često nešto niže. Mnogi se žale da su noći nepodnošljive i da se stanovi teško rashlade - naveo je meteorolog.

Zašto su gradske vrućine teže podnošljive?

Meteorolog je objasnio zbog čega se visoke temperature posebno teško podnose u urbanim sredinama i kako na to utiču svakodnevne navike građana.

- To je posebno izraženo u velikim gradovima zbog betona koji zadržava toplotu. U manjim mestima i brdskim predelima situacija je mnogo prijatnija i noći su znatno svežije. Organizam se vremenom prilagođava prirodnim uslovima. Problem je što mnogi ljudi provode veliki deo dana u klimatizovanim prostorijama, a onda izlazak na visoku temperaturu doživljavaju kao veliki šok. Klima uređaji treba da služe za rasterećenje organizma, ali ne treba da budu jedini način prilagođavanja visokim temperaturama - rekao je.

Da li nas do kraja jula očekuje još jedan toplotni talas, Todorović je naveo:

- Narednih pet do šest dana bićemo u svežijoj varijanti vremena. Poslednjih dana jula, oko 28. do 30. jula, moguće je novo zagrevanje, sa temperaturama od oko 32 do 35 stepeni, ali ne očekujem ponavljanje onih najviših vrednosti od 40 stepeni. Večeras i tokom noći očekuju se nepogode. Sa severozapada stiže oblačnost i hladniji vazduh, pa će lokalno biti kiše, pljuskova i grmljavine. To su tipične letnje nepogode koje će biti neravnomerno raspoređene - istakao je.

Dugoročna prognoza za 2026. godinu Foto: Shutterstock, Zorana Jevtić

- Juče smo imali situaciju da je u okolini Beograda bilo padavina i grmljavine, dok u samom gradu nije pala ni kap kiše. Sve zavisi od lokalnih uslova. Kiša je svakako dobrodošla, jer od početka jula u većem delu Srbije postoji deficit padavina. Očekivani pljuskovi neće biti ekstremni, ali lokalno može pasti 20 do 30 litara kiše za sat vremena, a ponegde je moguć i grad. To je ipak tipična pojava za sredinu leta - za emisiju "Puls Srbije vikend", zaključio je Todorović.

03:42 NOVI TOPLOTNI UDAR STIŽE KRAJEM JULA? Meteorolog Nedeljko Todorović za Kurir televiziju otkrio šta nas čeka posle KRATKOG osveženja Izvor: Kurir televizija

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