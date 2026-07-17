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Takmičenje „Memorijal Mladen Parun 2026 u skijanju na vodi” održaće se 18. i 19. jula, s početkom u 10 časova, na poligonu Nacionalnog trening centra za skijanje na vodi i poligona za skijanje na vodi Kluba za skijanje na vodi „Skalara 2000” u Bečmenu, na jezeru broj tri, saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.

Ova manifestacija će se održati u disciplini slalom, a do sada je prijavljeno 35 takmičara u svim kategorijama.

Dodela nagrada za ovo takmičenje održaće se 19. jula odmah posle završetka samog takmičenja.

Kurir.rs/Beograd.rs

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