Takmičenje „Memorijal Mladen Parun 2026 u skijanju na vodi” održaće se 18. i 19. jula, s početkom u 10 časova, na poligonu Nacionalnog trening centra za skijanje na vodi i poligona za skijanje na vodi Kluba za skijanje na vodi „Skalara 2000” u Bečmenu, na jezeru broj tri, saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.