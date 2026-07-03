Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se danas sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandes sa kojom je razgovarao o saradnji u oblasti odbrane i političko-bezbednosnoj situaciji.

Tom prilikom, ministar odbrane zahvalio je ministarki odbrane Španije na inicijativi da lično oda počast i posthumno odlikuje tragično nastradalog pripadnika Vojske Srbije, starijeg vodnika Milovana Jovanovića, tokom vršenja službe u multinacionalnoj operaciji UNIFIL u Libanu.

On je rekao da je od posebnog značaja da se u teškim trenucima iskaže solidarnost i međusobna podrška te da je naša obaveza da u zaštiti univerzalnih ljudskih vrednosti i očuvanju globalnog mira pokažemo da stariji vodnik Milovan Jovanović, kao ni ostali pripadnici mirovnih snaga UN, nisu uzalud položili svoje živote i poželeo brz oporavak povređenom pripadniku Oružanih snaga Španije.

Sastanak ministra Gašića sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Ministar Gašić naglasio je da Srbija i Španija imaju dobre i prijateljske odnose što predstavlja kvalitetnu osnovu za razvoj sveukupne bilateralne saradnje. On je ukazao da je saradnja u oblasti odbrane razvijena i intenzivirana poslednjih godina posebno kroz zajednički angažman u misiji u multinacionalnoj operaciji UNIFIL u Libanu što predstavlja najznačajniji vid saradnje oružanih snaga dveju zemalja na terenu. Ministar odbrane istakao je da su kroz zajednički rad u ovoj misiji vojnici stekli ogromno međusobno poštovanje i uzajamno poverenje.

Tom prilikom, ministar Gašić rekao je da vojno-vojna saradnja predstavlja okosnicu u saradnji u oblasti odbrane, a da se osim zajedničkog učešća u multinacionalnoj operaciji UNIFIL odvija i kroz razmenu iskustava u segmentu transportne avijacije, obuke u okviru ABHO i specijalnih jedinica.

Ministar Gašić zahvalio je na principijelnom stavu Španije jer nije priznala tzv. Kosovo, kao i na podršci Srbiji na putu evropskih integracija.

Ministarka odbrane Španije istakla je da su odnosi dve zemlje zasnovani na međusobnom poštovanju, poverenju i dugogodišnjoj saradnji, posebno u okviru mirovne misije UNIFIL u Libanu te dodala da Španija visoko ceni profesionalizam i posvećenost pripadnika Vojske Srbije u međunarodnim operacijama. Takođe, potvrdila je stav španske strane povodom podrške teritorijalnom suverenitetu i integritetu Republike Srbije na prostoru AP Kosovo i Metohija.

Ne propustiteDruštvoLetačka obuka u protivoklopnoj helikopterskoj eskadrili: Mlađi piloti uče za vođu odeljenja, iskusniji rade na unapređenju osposobljenosti
1_mls_4267_1783001163.jpg
DruštvoVAMPIR RAZARA METU, LAZAR GAZI SVE PRED SOBOM, LOVCI PARAJU NEBO... Spektakularni snimci s "Pasuljanskih livada": Vojska Srbije pokazala moć (VIDEO)
collage.jpg
Društvo"GUŠTERI" U 3 GRUPE, OBUKA, PA VOJNE VEŽBE! Kako će se od 1. marta služiti vojska u Srbiji, svi detalji! 75 dana, brkovi po PS-u, a brada samo pod ovim uslovom!
shutterstock_2805314067.jpg
DruštvoGeneral Mojsilović u Svilajncu i Žabarima: Obilazak snaga Vojske Srbije na zadacima
1jov_2465_1782910554.jpg