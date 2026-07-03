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Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se danas sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandes sa kojom je razgovarao o saradnji u oblasti odbrane i političko-bezbednosnoj situaciji.

Tom prilikom, ministar odbrane zahvalio je ministarki odbrane Španije na inicijativi da lično oda počast i posthumno odlikuje tragično nastradalog pripadnika Vojske Srbije, starijeg vodnika Milovana Jovanovića, tokom vršenja službe u multinacionalnoj operaciji UNIFIL u Libanu.

On je rekao da je od posebnog značaja da se u teškim trenucima iskaže solidarnost i međusobna podrška te da je naša obaveza da u zaštiti univerzalnih ljudskih vrednosti i očuvanju globalnog mira pokažemo da stariji vodnik Milovan Jovanović, kao ni ostali pripadnici mirovnih snaga UN, nisu uzalud položili svoje živote i poželeo brz oporavak povređenom pripadniku Oružanih snaga Španije.

1/12 Vidi galeriju Sastanak ministra Gašića sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Ministar Gašić naglasio je da Srbija i Španija imaju dobre i prijateljske odnose što predstavlja kvalitetnu osnovu za razvoj sveukupne bilateralne saradnje. On je ukazao da je saradnja u oblasti odbrane razvijena i intenzivirana poslednjih godina posebno kroz zajednički angažman u misiji u multinacionalnoj operaciji UNIFIL u Libanu što predstavlja najznačajniji vid saradnje oružanih snaga dveju zemalja na terenu. Ministar odbrane istakao je da su kroz zajednički rad u ovoj misiji vojnici stekli ogromno međusobno poštovanje i uzajamno poverenje.

Tom prilikom, ministar Gašić rekao je da vojno-vojna saradnja predstavlja okosnicu u saradnji u oblasti odbrane, a da se osim zajedničkog učešća u multinacionalnoj operaciji UNIFIL odvija i kroz razmenu iskustava u segmentu transportne avijacije, obuke u okviru ABHO i specijalnih jedinica.

Ministar Gašić zahvalio je na principijelnom stavu Španije jer nije priznala tzv. Kosovo, kao i na podršci Srbiji na putu evropskih integracija.