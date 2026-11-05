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Način na koji pričamo priče, muzika kojoj se vraćamo, kafa koju pripremamo baš po svom ukusu. U svakodnevnim izborima otkrivamo mnogo toga o sebi, često i bez namere. Upravo u tim detaljima živi autentičnost.

Kada pomislimo na nekoga ko nam je blizak, često se prvo setimo sitnica. Kako se smeje, kojim rečima započinje razgovor ili kako nas dočekuje. Ti detalji su toliko njegovi da bismo ih prepoznali bilo gde. I sami imamo takve navike. Biramo ih spontano, zato što nam prijaju, a vremenom postaju naš lični potpis. Kroz njih pokazujemo svoj ukus, temperament i način na koji doživljavamo svet.

Foto: BORIS JOVANOVIC /BORIS JOVANOVIC

Od te ideje polazi Doncafé kampanja „Baš za mene“. Svaki čovek je svet za sebe, a svoju autentičnost izražava kroz način na koji misli, stvara i uživa. Ona podrazumeva slobodu da biramo ono što nam odgovara i unesemo sebe u ono što radimo. Ponekad je to mali dodatak poznatom receptu. Nekada način na koji uredimo prostor ili odvojimo vreme za sebe. Takvi izbori daju svakodnevici lični karakter. Mogu da se menjaju zajedno sa nama, dok otkrivamo nove ukuse i zadovoljstva u kojima se prepoznajemo.

Kao lice nove Doncafé kampanje, glumica Jovana Stojiljković predstavlja priču koja taj lični izraz povezuje sa jednim bliskim, svakodnevnim ritualom, kafom.

Foto: BORIS JOVANOVIC /BORIS JOVANOVIC

Jer i u pripremi kafe ima mnogo toga našeg. Znamo kakav ukus volimo, koju šolju i meru biramo i kada nam najviše prija da napravimo pauzu. Neko uživa u prvim jutarnjim minutima tišine, neko uz muziku, a neko uz razgovor koji bi rado produžio. Svako od istog rituala stvara drugačije iskustvo.

Upravo kroz te razlike Doncafé slavi autentičnost. Omiljena kafa, pripremljena na naš način, postaje mali izraz slobode da svakodnevicu oblikujemo prema sebi. Možda svoje navike najbolje razumemo kada nas neko pita zašto nešto radimo baš tako. Odgovor često stane u jednu rečenicu: „Zato što tako volim.“ A i to je sasvim dovoljno da nešto bude baš naše.