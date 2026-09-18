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Najmanje sedam osoba povređeno je u Švedskoj nakon eksplozije na poligonu za gađanje u Karlsborgu, prenosi SVT Vest.

Povređeno je sedam muškaraca starosti između 20 i 30 godina, a petoro se nalazi na odeljenju intenzivne nege. Niko od njih nije životno ugrožen, saopštila je bolnica Skaraborg.

"Mogu da potvrdim da je sedam osoba povređeno i prevezeno u bolnicu. Reč je o zaposlenima, a ne regrutima, mada ne možemo da kažemo da li su među njima oficiri ili vojnici", izjavio je dežurni oficir za odnose sa javnošću Oružanih snaga Mikael Ogren.

Prema izveštajima, incident se dogodio u četvrtak oko 16 časova. Bolnica Skaraborg je prvobitno, oko 20 časova, saopštila da se četvoro povređenih nalazi na intenzivnoj nezi, ali je kasnije broj povećan na pet.

"Mogu da potvrdim da smo primili sedam povređenih osoba, od kojih dve imaju lakše povrede. Reč je o muškarcima u dvadesetim i tridesetim godinama. Petoro koji se nalaze na intenzivnoj nezi zadobili su teške povrede, ali nisu životno ugroženi", rekla je šefica službe za komunikacije bolnice Skaraborg Kamila Silveše.

Policija incident istražuje kao nesreću na radu.