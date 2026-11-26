BEZ STRUJE DANAS I STROGI CENTAR BEOGRADA: Ali i delovi još 10 opština
Spisak isključenja struje u Beogradu.
Stari grad
10:00 - 15:00 PRIZRENSKA: 44-46,37A,
Palilula
09:00 - 12:00 Naselje OVČA: MIHAJA EMINESKUA: 148-152V,160,151-173B,177-187,191, NUŠIĆEVA: 127,135-137,143B,
Savski venac
09:00 - 15:00 AUGUSTA CESARCA: 14A,27-27V, VAJARA Đ JOVANOVIĆA: 36,40-40A,25-33,
09:00 - 12:00 BULEVAR OSLOBOĐENJA: bb,18B-20C, DOBROPOLJSKA: 2-14,1-3, DR MILUTINA IVKOVIĆA: 2-2E, OBLAKOVSKA: 2-2e, PRILEPSKA: 2-12,1-9, SURDULIČKA: 2-12,1-7, ZVEČANSKA: BB,2-2A,6-8,1,
Rakovica
08:30 - 14:00 GODOMINSKA: 4,5, KATARINE HOLECEV: 2-4,8-16,1-5, KNEZA VIŠESLAVA: bb,bb,bb,31-31N,57, LUKE VOJVODIĆA: bb,2-4I,1-39, MILE DIMIĆ: 34-36,40-42B,52-64A,11-35A, PILOTA M PETROVIĆA: 33-35, SLAVKA RODIĆA: 2-2V/8, Naselje BEOGRAD: BOŽIDARA TIMOTIJEVIĆA: 1-15, Naselje SENJAK: HUMSKI PUT: 24,
Novi Beograd
08:30 - 13:00 BEŽANIJSKIH ILEGALACA: 56-62,78-84,
Zemun
10:00 - 15:00 CARA DUŠANA: 222-224,228-230A,254-264A,173-201, FILIPA VIŠNJIĆA: 2, KARLOVAČKA: 4-16,1-15, PREGREVICA : 178V,191-193a, PRIZRENSKA: 22,26-42V/2,48-54,29-39, SKOPLJANSKA: 2, ŠUMADIJSKA: BB,6,16,22-36,5-21,39-39,47-49, ZADUŽBINSKA: 3-17,
Barajevo
08:30 - 15:00 Naselje VRANIĆ: LAZAREVAČKA: 12,16-34,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje BALJEVAC: ŽIVKOVIĆA KRAJ: 53A, Naselje VRANIĆ: LAZAREVAČKA: 48-52,56,
Mladenovac
09:00 - 16:00 Naselje MLADENOVAC (SELO): JELICE OBRADOVIĆ: 2-10,1, PROLETERSKIH BRIGADA: 74-76,80-82,86,90-92,96-100,126-128A,134,138,142-150A,154-160,168-172,730,55-59,67-71,85-85,89-99,113,121A,127-129,137,169, SELO MLADENOVAC: 3296,3, SLAVKA MANOJLOVIĆA: 84-94,98-100,104-106, STRAHINJE NOVAKOVIĆA-BANA: 7, VAROVNIČKA: 2,
09:00 - 13:00 Naselje BALJEVAC: KOVAČEVAC: , Naselje GRANICE: JOVANA SUBOTIĆA: 4,1A-3,7,11-13, KOSMAJSKIH PARTIZANA: bb,,70,78-80,86-94,104,110,114-120,124A,134-136,142-146B,154,168,172,176-180,208-216,432,39,47-49A,53-53B,59-67A,71-75,81A-83,93,99,109,113A-117,127,139-145D,151-153,259A-259B,265,271, LJUBICE GLIŠIĆ: 2-6A,14,24A,58,3,9-11,35, LJUBIVOJA GLIŠIĆA: 12, MOMČILA SIMIĆA: ,6,18-22,26,17,25, NOVA 4: , NOVA 5: 4,10,3-7, NOVA 6: ,19, NOVA 7: 6,12,16,9,15,21,25, OMLADINSKA: 6-8,14,26,1-3,11,15,29, RAKE JOVANOVIĆA: ,4A,1-5,9-15, SLAVKA OBRADOVIĆA: ,2,8,1-3, SLOBODANA JOVANOVIĆA: ,4,8-10,5-9, VELIKE GRANICE: 2,14,18,108,13-15B,25,47, VERE DRČE: 4-6,12-26,9,17, ZORANA RADMILOVIĆA: 17, Naselje KOVAČEVAC: BOJINA BARA: 34A, ERSKO BRDO: 21,29B, KOVAČEVAC: 4,10A-12,16,24,46,50A,164A,170A-172A,182,202A,222,234,354,388A-390,404,410,454,462,480,490,538A,562A,1,7-7A,25-27A,47,79A,121A,131-133B,145,161A,165,173A,179A,207A,211A,229,327A,337-337A,341,371A,423,427,433,461,493,499A,531,551,561, LAĐEVAČKA: 6, NOVA 144: 2B,5A, NOVA 46: 8A, NOVA 49: 9, NOVA 57: 24,40,70,11A,33-35A,57,75,83A,567A, NOVA 70: 1, NOVA 72: 2-2A, NOVA 73: 8A, NOVA 78: 7,25, NOVA 79: 6A,14,15A-17A,31A, NOVA 80: 14,1, NOVA 98: 8, STRELARSKA: 73, SVETOG NIKOLE: 38,19-21,43, VOJISLAVA DAMNJANOVIĆA: 30,72,84,15-17A,93, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): NIKOLE PAŠIĆA: 246,
10:00 - 14:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): KNEZA LAZARA: 5B,21-33, MIHAILA MILOVANOVIĆA: 39-47,
Surčin
09:00 - 11:30 Naselje SURČIN: BRAĆE KOLEŠAN: 6,3, DUBROVAČKA: 1-21,25-55, OBILIĆEV VENAC: 2-4,8-18,22-22A,26-26A,30-36,1-1A, ORAČKA: 2-2A,6-30B,40,48-60A,1-39, VOJVOĐANSKA: 114-118,122-138,142,99-111,115-119,123,
Lazarevac
09:00 - 14:00 Aranđelovac, Naselje: Darosava ( zaseok Škola ).
09:00 - 14:00 Nikole Vujačića 15-19, 32, 34, 34 A, 36, Dula Karaklajića 45, Veljka Vlahovića 4-16.
Kurir.rs