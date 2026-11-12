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Mnogi ljudi se mole kada prolaze kroz teške periode, traže pomoć, utehu i odgovore, ali neretko imaju osećaj da njihove molitve ne dopiru do Boga. Iguman Rafailo u svom predavanju "Zašto nam se molitve ne ostvaruju" govorio je o značaju molitvenog predanja, snazi imena Isusovog i tome koliko je važno da čovek najpre uspostavi pravi odnos sa molitvom.

Iguman Rafailo posebno je ukazao na to da je došlo do ozbiljnog prekida u molitvenom predanju i da se savremeni čovek udaljio od nečega što je vekovima predstavljalo temelj duhovnog života.

"Jer zaista jeste nastupio jedan prekid, ozbiljan prekid, tog molitvenog predanja. A ako se njemu ne vratimo, mi ne možemo da uspostavimo vezu sa apostolskim predanjem", objasnio je iguman.

Isusova molitva kao temelj duhovnog života

Govoreći o molitvi, iguman Rafailo posebno je izdvojio Isusovu molitvu, koja glasi: "Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog".

Foto: Printscreen YouTube

Kako je objasnio, njen značaj nije samo u izgovaranju reči, već u vraćanju molitvenom predanju koje je, prema njegovim rečima, vremenom zapostavljeno. Pozivajući se na učenje Svetog Ignjatija, iguman je podsetio da Isusova molitva nije ljudska izmišljotina, već dar koji je ustanovio sam Hristos.

"Moljenje Isusovom molitvom je uredba Božija. Nju nisu ustanovili ni proroci, ni apostoli, ni anđeli. Nju je ustanovio sam Sin Božiji i Bog", citirao je iguman.

Posebno je podsetio na Hristove reči iz Jevanđelja po Jovanu, u kojima se apostolima obećava da će dobiti ono što zatraže u njegovo ime.

"I ako šta zaištete u ime moje, ja ću učiniti", naveo je Rafailo, ističući da je reč o velikom blagoslovu i mogućnosti koju vernici ne bi trebalo da zanemaruju. Prema njegovim rečima, apostoli su još za vreme Hristovog života počeli da spoznaju silu njegovog imena, kojim su isceljivali bolesti i izgonili demone. Ipak, puno razumevanje tog dara dolazi kroz Hristovo vaskrsenje i silazak Svetog Duha.

"Mi smo generacija koja je spržena"

Iguman Rafailo osvrnuo se i na stanje savremenog čoveka, posebno mladih, za koje smatra da su izgubili vezu sa osnovama duhovnog života.

"Mi smo, braćo i sestre, generacija koja je spržena", rekao je, dodajući da je posebno zabrinut za omladinu.

Otac Rafailo Boljević Foto: printscreenyoutube/Ortodox

Prema njegovom objašnjenju, danas je potrebno ponovo učiti i najosnovnije stvari kada je reč o molitvi, jer su ljudi izgubili naviku i iskustvo koje se nekada prenosilo kroz crkveno predanje. Upozorio je i na opasnost od različitih duhovnih tumačenja koja nemaju čvrsto uporište u pravoslavnom učenju. Smatra da nepoznavanje molitvenog predanja može da dovede do pogrešnog razumevanja vere.

"Ne znaš ni uzrok svoje tuge, niti znaš koja je tvoja radost"

Jedan od upečatljivijih delova njegovog izlaganja bio je primer devojke koja je došla da razgovara sa njim, ali nije umela da objasni zbog čega plače. Kako je ispričao, tokom razgovora primetio je da njene suze ne odgovaraju razlozima koje je navodila. Imao je utisak da ni sama ne razume šta je zapravo muči.

"Ona plače. Ja bolje razumijem te njene suze nego ona sama. Ona ne zna zašto plače", ispričao je iguman.

Objasnio je da je u tom razgovoru prepoznao primer čoveka koji je izgubio unutrašnju povezanost i ne ume da prepozna ni izvor svoje tuge ni ono što bi mu donelo istinsku radost. Zbog toga joj je predložio da se okrene molitvi i počne od najjednostavnijih reči.

"Daj, bre, čoveče, daj malo molitve. Moli se ti Bogu. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Hajmo malo u molitvu, hajmo malo gore, hajmo malo da prizivamo", prepričao je Rafailo.

Na kraju je upozorio da čovek ne može da živi potpuno udaljen od molitve i da očekuje da pronađe unutrašnji mir.

"Ne može tako da se živi, čoveče", zaključio je iguman.

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