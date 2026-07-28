Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je vatrogasce da "ostanu jaki" dok nastavljaju borbu protiv ogromnog šumskog požara koji još nije stavljen pod kontrolu, poručivši da će "zajedno dobiti ovu bitku".

Tokom posete koordinacionom centru za gašenje požara na jugozapadu Francuske, Makron je saslušao izveštaje o požaru koji besni od prošle sedmice. Vatrogasci su ga upozorili da je vatra izuzetno nepredvidiva i da se u pojedinim trenucima pretvarala u samoodrživu vatrenu oluju. Do sada je izgorela površina četiri puta veća od Pariza, dok je više od 220.000 ljudi bilo primorano da napusti svoje domove.

"Suočavamo se sa potpuno nezapamćenim požarom", rekao je Makron, ocenivši da je reč o najvećoj požarnoj krizi u Francuskoj još od Drugog svetskog rata.

1/12 Vidi galeriju Požari u Francuskoj - gradić Le Porž potpuno uništen - 27. jul 2026. godine Foto: Lorena Sopena Lopez / AFP / Profimedia, Frédéric Munsch / Sipa Press / Profimedia, Frédéric Munsch / Sipa Press / Profimedia, Llop/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Predsednik je pohvalio vatrogasce koji su uspeli da zaustave dalje širenje vatre prema Bordou, ali je upozorio da opasnost još nije prošla, jer šume i dalje tinjaju, a novi toplotni talas očekuje se već tokom ove sedmice.

"Sedmice koje su pred nama biće teške. Moramo da ostanemo jaki", poručio je Makron.

Više od 220.000 ljudi napustilo domove

Francuske vlasti istovremeno pokušavaju da obezbede smeštaj, hranu i medicinsku pomoć za evakuisane stanovnike. Samo na jugozapadu zemlje, zbog dva velika požara, svoje domove napustilo je oko 250.000 ljudi.

Makron je rekao da su mnogi raseljeni građani "traumatizovani" i da su "neki izgubili apsolutno sve".

U ponedeljak nisu naređene nove evakuacije, ali su vlasti u departmanu Žironda, uoči početka turističke sezone u avgustu, zabranile rad dečjih kampova i kampova za osobe sa invaliditetom. Građanima je upućen apel da ne putuju u ovo područje poznato po atlantskoj obali, vinogradima i velikim šumskim kompleksima.

1/6 Vidi galeriju Makron u Davosu - održao govor noseći naočare za sunce Foto: Markus Schreiber/AP, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

Vatrogasci su uz pomoć teške mehanizacije pravili zaštitne pojaseve bez vegetacije kako bi zaustavili vatru, koja se približila na oko 15 kilometara od predgrađa Bordoa. Poljoprivrednici su pomagali spasilačkim ekipama dopremajući vodu cisternama.

Načelnik vatrogasne službe Žironde rekao je Makronu da se ekipe bore sa požarom kakav do sada nisu doživele.

"Poslednja 24 sata prošla su dobro zahvaljujući vašem radu", rekao je Makron vatrogascima i dodao: "Nema sumnje da će sutra biti teže nego danas."

Požari besne i u Španiji i Italiji

Oko deset evropskih zemalja poslalo je avione, helikoptere, vatrogasce i drugu pomoć Francuskoj i Španiji, koje se takođe suočavaju sa požarima nezapamćenih razmera. Ukupno je u ove dve zemlje više od 330.000 ljudi evakuisano.

U Španiji požari i dalje besne u okolini Madrida i u regionu Valensije. Evakuisano je oko 79.000 ljudi, dok je još 30.000 dobilo naredbu da ostane u svojim domovima.

1/6 Vidi galeriju Požari u Španiji i Francuskoj Foto: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia, ALBIT / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Premijer Pedro Sančez ocenio je da požari nisu izolovani incidenti, već posledica klimatske krize.

"Ono što doživljavamo nije niz izolovanih incidenata. To je posledica klimatske vanredne situacije koja požare čini sve razornijim, a toplotne talase sve učestalijim", rekao je Sančez.

Najveći požar u istoriji Španije trenutno gori u provinciji Avila, zapadno od Madrida, gde je uništeno oko 500 kvadratnih kilometara, što je pet puta više od površine Barselone.

"Vidite kako je dolina izgorela. Pogledajte kuće, pogledajte ljude. Osećamo veliki bes i nemoć. Ovo je nešto nehumano", rekao je lokalni stanovnik David Gonzales, koji vatrogascima doprema zalihe.

Prema podacima španske vlade, ove godine u toj zemlji izgorelo je oko 1.530 kvadratnih kilometara površine, čak šest puta više nego u istom periodu prošle godine.

Španska ministarka ekologije Sara Aagesen upozorila je da bi novi toplotni talas, četvrti ove godine, mogao dodatno da pogorša situaciju, dok meteorolozi prognoziraju temperature iznad 40 stepeni Celzijusa.

Veliki požar izbio je i u Italiji, u blizini mesta Peskici u južnoj regiji Pulja, gde je zbog jakog vetra izgorela borova šuma i nisko rastinje. Oko 300 turista evakuisano je sa plaža i iz kampova, a Obalska straža prebacila ih je morem u obližnji Vieste, gde su otvorena privremena skloništa.