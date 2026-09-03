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Trofej Beograda 2026” u moto-sportu biće održan na stazi „Navak” u subotu, 5. septembra. Ovaj događaj se održava pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda, a u organizaciji Sportskog auto-moto saveza Beograda (SAMS Beograd).

Novo takmičenje u moto-sportu ima za cilj da privuče mlađe kategorije i omogući im da kroz zanimljivu i dinamičnu disciplinu savladaju osnovne aspekte moto-sporta. Posebna pažnja biće posvećena bezbednosti takmičara, koja predstavlja apsolutni prioritet organizatora.

Početak takmičenja je u 9 časova, a očekuje se učešće oko 30 takmičara. Svečana dodela nagrada najuspešnijima planirana je za 18 časova.

SAMS Beograd organizuje ovo takmičenje pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda i uz pomoć prijatelja i partnera, čija je podrška od velikog značaja za razvoj moto-sporta i uključivanje mladih u bezbedne sportske i društvene aktivnosti, navodi se u saopštenju SAMS-a.

Kurir.rs/Beograd.rs/Foto: Ilustracija

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