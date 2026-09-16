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Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozvala je na stvaranje novog mehanizma, po uzoru na NATO, za odgovor na sve veće hibridne pretnje, sabotaže koje podržavaju države i upade dronova širom Evrope, preneo je 16. septembra Asošijeted pres.

Predloženi "priručnik za odgovor na hibridne pretnje" omogućio bi bilo kojoj članici EU koja se nađe na meti nevojne agresije da pokrene hitne konsultacije svih država članica, kako bi se koordinisao zajednički odgovor, odvraćanje i mere za ublažavanje posledica.

Inicijativa dolazi nakon naglog porasta neprijateljskih operacija koje ostaju ispod praga otvorenog rata. Među poslednjim incidentima je slučaj u kojem su italijanski borbeni avioni presreli i oborili dron koji je iz Belorusije ušao u vazdušni prostor Litvanije, navodi Asošijeted pres.

1/3 Vidi galeriju Ursula fon der Lajen na samitu lidera EU Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP, OLIVIER HOSLET/EPA, Printkskrin

Više od 150 napada povezanih sa Rusijom

Od februara 2022. godine evropske obaveštajne službe dokumentovale su više od 150 hibridnih napada širom kontinenta koji se povezuju sa Rusijom, od koordinisanih podmetanja požara do sabotaža kritične infrastrukture.

Umesto slanja profesionalnih obaveštajaca, Moskva, prema tim navodima, sve češće preko interneta regrutuje takozvane "potrošne agente" za izvođenje operacija iza kojih je teško dokazati direktnu umešanost ruske države.

Među nedavno dokumentovanim slučajevima nalazi se osujećena zavera za napad dronom sa eksplozivom na ukrajinski teretni avion Antonov na aerodromu u Lajpcigu u Nemačkoj.

Otkrivena je i mreža regrutovanih osoba kojima je navodno naređeno da izvode podmetanja požara u skladištima i objektima sa opremom širom Poljske, Litvanije i drugih država EU.

Asošijeted pres ukazuje i na nedavne slučajeve podmetanja požara, nadziranja vazdušnog prostora i sajber napada zabeleženih u Nemačkoj, Danskoj i Poljskoj.

Mehanizam po uzoru na Član 4 NATO-a

EU želi da novi sistem bude zasnovan na principu sličnom Članu 4 Severnoatlantskog ugovora, koji članicama NATO-a omogućava da zatraže konsultacije sa saveznicima kada smatraju da su njihova teritorijalna celovitost, politička nezavisnost ili bezbednost ugrožene.

Cilj je da se zatvore postojeće praznine u evropskom sistemu odbrane i odvrate buduće prikrivene operacije usmerene protiv kritične infrastrukture i drugih ciljeva na teritoriji EU.

U pokušaju da odgovori na ove ranjivosti, Nemačka je nedavno uspostavila saradnju sa Kijevom kako bi koristila ukrajinsko iskustvo u suprotstavljanju ruskom hibridnom ratovanju.

Prema novom bezbednosnom sporazumu, ukrajinski stručnjaci deliće praktična iskustva u oblasti odbrane od dronova, kontraobaveštajnog rada i borbe protiv sajber kriminala.