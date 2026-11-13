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Najmanje osam osoba poginulo je nakon što se trospratna zgrada u Bruklinu, u Njujorku, koja se nalazila uz gradilište, urušila, izjavio je danas gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani.

Mamdani je rekao da je u urušavanju zgrade, koje se dogodilo juče popodne, povređeno najmanje 17 ljudi, među kojima su i tri vatrogasca, prenosi AP.

Prethodno su vatrogasci saopštili da su u urušavanju zgrade poginule tri osobe.

"Ne postoje reči kojima bi se opisao gubitak ovakvih razmera. Moje srce je uz porodice i bližnje onih koje smo izgubili, uz povređene i sve one koji danas tuguju", rekao je Mamdani u objavi na platformi X.

Mamdani je kazao da na licu mesta na raščišćavanju ruševina radi 250 vatrogasaca, u potrazi za ljudima koji su možda ostali zarobljeni ispod ostataka objekta.

1/17 Vidi galeriju Srušila se trospratna zgrada u Bruklinu u Njujorku, dvoje ljudi stradalo, 17 povređeno, traga se za zatrpanima Foto: Ryan Murphy/FR172324 AP, SARAH YENESEL/EPA

Uzrok urušavanja zgrade je predmet istrage, a komesar za građevinarstvo grada Njujorka, Ahmed Tigani je kazao da su u trenutku pada zgrade građevinski radnici vršili iskop na susednom praznom placu za izgradnju novog objekta.

Veći deo srušene zgrade, u kojoj su u prizemlju bili poslovni objekti, a stanovi na gornjim spratovima, završio je u ogromnoj gomili unutar građevinske jame.

Jedna susedna zgrada, koja je delila zid sa srušenim objektom, ostala je da stoji, ali su stanovi ostali bez spoljašnjeg zida, koji je odvaljen zajedno sa zgradom koja se srušila.