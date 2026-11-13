Slušaj vest

Najmanje osam osoba poginulo je nakon što se trospratna zgrada u Bruklinu, u Njujorku, koja se nalazila uz gradilište, urušila, izjavio je danas gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani.

Mamdani je rekao da je u urušavanju zgrade, koje se dogodilo juče popodne, povređeno najmanje 17 ljudi, među kojima su i tri vatrogasca, prenosi AP.

Prethodno su vatrogasci saopštili da su u urušavanju zgrade poginule tri osobe.

"Ne postoje reči kojima bi se opisao gubitak ovakvih razmera. Moje srce je uz porodice i bližnje onih koje smo izgubili, uz povređene i sve one koji danas tuguju", rekao je Mamdani u objavi na platformi X.

Mamdani je kazao da na licu mesta na raščišćavanju ruševina radi 250 vatrogasaca, u potrazi za ljudima koji su možda ostali zarobljeni ispod ostataka objekta.

Srušila se trospratna zgrada u Bruklinu u Njujorku, dvoje ljudi stradalo, 17 povređeno, traga se za zatrpanima Foto: Ryan Murphy/FR172324 AP, SARAH YENESEL/EPA

Uzrok urušavanja zgrade je predmet istrage, a komesar za građevinarstvo grada Njujorka, Ahmed Tigani je kazao da su u trenutku pada zgrade građevinski radnici vršili iskop na susednom praznom placu za izgradnju novog objekta.

Veći deo srušene zgrade, u kojoj su u prizemlju bili poslovni objekti, a stanovi na gornjim spratovima, završio je u ogromnoj gomili unutar građevinske jame.

Jedna susedna zgrada, koja je delila zid sa srušenim objektom, ostala je da stoji, ali su stanovi ostali bez spoljašnjeg zida, koji je odvaljen zajedno sa zgradom koja se srušila.

(Kurir.rs/Tanjug)

Ne propustitePlanetaSRUŠILA SE ZGRADA U BRUKLINU, 2 MRTVIH, RASTE BROJ POVREĐENIH! Potraga za zatrpanima trajaće danima, oglasio se gradonačelnik Njujorka Mamdani (FOTO, VIDEO)
Njujork Bruklin zgrada se srušila
PlanetaINCIDENT U NJUJORKU: Policija ubila muškarca naoružanog nožem na Bruklinskom mostu (VIDEO)
Njujork Bruklin bruklinski most.png
PlanetaNIKOLAS MADURO VEĆ VIŠE OD 80 DANA BORAVI U OZLOGLAŠENOM BRUKLINSKOM ZATVORU: Evo u kakvim uslovima žive bivši venecuelanski predsednik i njegova supruga
Nikolas Maduro suđenje
Planeta(UZNEMIRUJUĆE) ŽIVOT KOJI JE TEK POČEO UGAŠEN ZALUTALIM METKOM BANDI BRUKLINA! Ubijena sedmomesečna beba dok su je roditelji šetali
Screenshot 2026-04-02 102553.png