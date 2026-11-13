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Izgradnja Nacionalnog stadiona u Surčinu nastavlja se bez zastoja, a novi snimak sa gradilišta pokazuje da su radovi u punom jeku.

Na najnovijem snimku vidi se veliki broj radnika koji obavljaju poslove na tribinama, a prema informacijama uz snimak, na toj poziciji zatečeno je čak 140 radnika.

Nacionalni stadion - trenutno stanje Foto: Printscreen/Youtube/VLOGZILLA MASTER

Iako se u prethodnom periodu u javnosti govorilo o dinamici izgradnje i rokovima za završetak projekta, novi kadrovi iz Surčina pokazuju da se na stadionu i dalje radi i da se ide ka cilju da naredne godine bude svečano otvaranje.

Radovi na jednom od najvećih sportskih infrastrukturnih projekata u Srbiji tako se nastavljaju, a novi snimak pruža uvid u trenutno stanje na objektu koji bi trebalo da postane novi dom fudbalske reprezentacije Srbije.

Pogledajte i snimak od pre dva dana objavljen na You Tube kanalu Vlogzilla Master:

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