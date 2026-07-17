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Lena Čolak tokom gostovanja u jednoj emisiji progovorila je o saradnji sa Goranom Ratkovićem Raletom, a onda i glasinama da je koleginici Maji Berović preotelanumeru "Pozdravi je". Pre svega, ona je istakla da je prezadovoljna kako ista, kao i pesma "Rokada", prolazi kod publike.

Lena Čolak:"Nikome nisam otela pesmu"

Potom, naglasila je da hit "nikome nije otela".

- Nisam nikome otela pesmu. Pesma je završila tu gde je i trebalo da bude. Mislim da je ta pesma mene čekala i da će tek doći do srca publike, zato što je stvarno kvalitetna pesma - počela je ona u emisiji "Istina ili Klik", a onda je na pitanje da li je Maja zapravo odustala od nje, odgovorila:

1/6 Vidi galeriju Nakon što je rodila sina Andriju, pevačica Lena Čolak se pune dve godine posvetila najlepšoj životnoj ulozi - majčinstvu. Foto: Aleksandra Mihailov

- Verovatno da jeste. Pesma je bila slobodna u trenutku kada sam je ja čula i kada sam rekla: "To je to, ta pesma je moja, ne zanima me". Na prvo slušanje sam znala da ću uzeti tu pesmu - naglasila je pevačica, ne skrivajući zatim svoje oduševljenje saradnjom sa hitmejkerom Raletom, sa kojim priprema i novi album.

S Anom Nikolić je uvek zanimljivo

Ovom prilikom, takođe, otkrila je i kako izgledaju momenti kada u studio ušeta njegova partnerka, Ana Nikolić.

1/6 Vidi galeriju Ana Nikolić u problemu Foto: Screenshot, Nemanja Nikolić, Printscreen Instagram, Kurir.rs, ATA images

- Rale je jako kreativan, on je genije, čovek koji može nezamislivo. Znamo koliko je samo on hitova napravio, pogotovo hitova koji se slušaju od pre 20, 30 godina. Zaista jedan kvalitetan kompozitor i neko sa kim ja zaista volim da radim, zato što smo na tom kreativnom nivou kliknuli... Jeste, bila je (Ana) nekoliko puta u studiju, sa njom je uvek zanimljivo. Više ne snimamo, ne radimo ono što smo započeli, zato što je ona toliko interesantna osoba i duhovita, da prosto zaboravimo na posao; tu su uvek neke zanimljive priče. Mislim da su njih dvoje lep par, sad ne znam, po novinama šta se piše... Što se mene tiče, oni imaju moju podršku - kazala je Lena.

Upitana da li je prisustvovala nekim njihovim prepirkama u studiju, postavila je jasnu granicu.

- Da su se dešavali sukobi, ja to ne bih nikad rekla. Ne bih volela da neko priča o mojim privatnim stvarima, a ne da ja pričam o nečijim. To što oni hoće, oni to neka iznose u javnost. Što se mene tiče, nije moja stvar da takve stvari komentarišem - zaključila je ona za "Alo".

22:26 STARS EP604 11.07.2026. Izvor: kurir tv