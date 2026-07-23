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Kako je najavio Republički hidrometeorološki zavod Srbije danas se očekuje promenljivo oblačno vreme.

Pre podne biće pretežno sunčano. Posle podne promenljivo oblačno, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se na severu, a uveče i tokom noći na zapadu i u centralnim krajevima Srbije. Vetar biće slab i umeren, na istoku i u Vojvodini povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura biće od 10 do 17 °C, a najviša od 25 do 29 °C.

U petak promenljivo oblačno, na severu Srbije uglavnom suvo, a u centralnim i južnim krajevima mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče prestanak padavina i razvedravanje. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 19 na jugu do 27 stepeni na severu i istoku Srbije.

U subotu pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni. Najniža temperatura od 9 do 16, a najviša od 26 do 29 stepeni.

U nedelju posle podne na severu Srbije očekuje se naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koje će se u ponedeljak proširiti i na ostale krajeve.

Foto: Printscreen/RHMZ

Od 28. jula očekuje se stabilizacija vremena. Meteorolog Nedeljko Todorovićobjasnio je za Kurir TV da će temperature narednih dana biti niže za nekoliko stepeni, ali da se krajem jula ponovo očekuje topliji period.

Stiže osveženje posle vrelog perioda

Najavljeno je određeno rashlađenje, iako ga mnogi ne osećaju kao pravo osveženje. Na pitanje da li će nam ono doneti nepogode ili samo povremene pljuskove, odgovorio je:

- Promena je već počela prethodne subote u severnim delovima Srbije, gde su maksimalne temperature bile nekoliko stepeni niže nego prethodnih dana. Temperature će ovih dana biti za oko pet do sedam stepeni niže, pa će se narednih nekoliko dana kretati uglavnom između 25 i 30 stepeni. Samim tim to je znatno podnošljivije za građane.

Nedeljko Todorović Foto: Kurir Televizija

Ocenio je da su velike vrućine zahvatile veći deo Evrope, ali da su takvi temperaturni ekstremi karakteristični za letnje mesece u južnim delovima kontinenta.

- Razlika je u prirodnim uslovima. Tamo gde ima manje padavina i manje vegetacije, zemljište se više zagreva, pa temperature mogu biti i nekoliko stepeni više nego u krajevima sa više šuma i zelenila. Kod nas, posebno u brdskim i šumovitim predelima, situacija je drugačija. Zbog većeg prisustva zelenila i drugačije raspodele padavina, temperature su često nešto niže. Mnogi se žale da su noći nepodnošljive i da se stanovi teško rashlade - naveo je.

Zašto su gradske vrućine teže podnošljive?

Da li nas do kraja jula očekuje još jedan toplotni talas, Todorović je naveo:

- Narednih pet do šest dana bićemo u svežijoj varijanti vremena. Poslednjih dana jula, oko 28. do 30. jula, moguće je novo zagrevanje, sa temperaturama od oko 32 do 35 stepeni, ali ne očekujem ponavljanje onih najviših vrednosti od 40 stepeni. Sa severozapada stiže oblačnost i hladniji vazduh, pa će lokalno biti kiše, pljuskova i grmljavine. To su tipične letnje nepogode koje će biti neravnomerno raspoređene - istakao je.

Nedeljko Todorović meteorolog Foto: Kurir Televizija

- Kiša je svakako dobrodošla, jer od početka jula u većem delu Srbije postoji deficit padavina. Očekivani pljuskovi neće biti ekstremni, ali lokalno može pasti 20 do 30 litara kiše za sat vremena, a ponegde je moguć i grad. To je ipak tipična pojava za sredinu leta - zaključio je Todorović.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Printscreen/Vreme i radar, Shutterstock

03:42 NOVI TOPLOTNI UDAR STIŽE KRAJEM JULA? Meteorolog Nedeljko Todorović za Kurir televiziju otkrio šta nas čeka posle KRATKOG osveženja Izvor: Kurir televizija

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