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Mošti Svetog Nektarija Egin­skog 3. oktobra stižu u Srbiju, a za vernike je njihov dolazak prilika da se poklone svetitelju kome se mnogi obraćaju u molitvi, posebno u trenucima bolesti, straha i životnih iskušenja. Svetinja stiže u hram Svetog Pantelejmona u selu Lučina kod Kruševca, gde će vernici moći da im se poklone sve do 11. oktobra.

Za mnoge pravoslavne vernike Sveti Nektarije jedan je od posebno voljenih svetitelja našeg vremena. Njegov život obeležili su skromnost, molitva, trpljenje i brojna iskušenja, a nakon njegove smrti počela su da se šire svedočanstva o uslišanim molitvama i isceljenjima koja mu vernici pripisuju.

Ko je bio Sveti Nektarije?

Sveti Nektarije Egin­ski rođen je 1846. godine u Trakiji kao Anastasije Kefalas. Bio je teolog, sveštenik i episkop, ali je uprkos crkvenom položaju živeo veoma skromno i posvetio život služenju Bogu i ljudima.

Foto: Wikimedia

Tokom života susretao se sa nepravdom i klevetama, ali je, prema svedočenjima o njegovom životu, na iskušenja odgovarao smirenjem i strpljenjem. Kasnije je otišao na grčko ostrvo Eginu, gde je osnovao manastir Svete Trojice i tamo proveo poslednje godine života u molitvi, radu i duhovnom podvizavanju.

Preminuo je 1920. godine, a Crkva ga je zvanično proglasila svetiteljem 1961. godine. U pravoslavnom svetu poznat je kao Sveti Nektarije Čudotvorac.

Zašto se vernici mole Svetom Nektariju?

Sveti Nektarije posebno je poštovan među ljudima koji se suočavaju sa bolešću i teškim životnim okolnostima. Vernici mu se obraćaju u molitvi tražeći pomoć, utehu, snagu i nadu.

Crkveni izvori beleže brojna svedočanstva ljudi koji tvrde da su doživeli isceljenje ili pomoć nakon molitve Svetom Nektariju. Njegovo ime posebno je povezano sa manastirom Svete Trojice na Egini, gde se nalaze njegove mošti i gde već decenijama dolaze poklonici iz različitih krajeva sveta.

Foto: Vikipedia/orthodoxwiki.org

Mošti će u hramu Svetog Pantelejmona boraviti od 3. do 11. oktobra. Svečani doček moštiju planiran je za subotu 3. oktobar u 18 časova. Svakog dana tokom boravka moštiju u hramu biće služena Sveta Liturgija sa početkom u 8 časova, kao i Akatist svetom Nektariju za zdravlje i porod, koji će biti čitan svakog dana u 18 časova.

8. oktobra biće služena i Sveta Tajna Jeleosvećenja, velika molitva za isceljenje duševnih i telesnih bolesti.

Gde se još u Srbiji čuvaju mošti ili čestice moštiju Svetog Nektarija?

Manastir Rakovica, Beograd (čestica moštiju Svetog Nektarija čuva se pod okriljem SPC i iznosi se na njegov praznik, 22. novembra)

Hram Svetog Jovana Krstitelja, Končarevo, Jagodina (čestica moštiju doneta je iz Grčke 2017. godine i vernici mogu da joj se poklone)

Manastir Ćelije Valjevo (čestica moštiju Svetog Nektarija)

Manastir Vavedenje, Sremski Karlovci (manastirska riznica čuva česticu moštiju Svetog Nektarija)

Manastir Tumane, Golubac (deo moštiju trajno se čuva u manastiru Tumane od 2017. godine i vernici mogu da se poklone prilikom posete)