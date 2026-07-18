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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski imenovao je Oleksandra Poklada za vršioca dužnosti šefa Službe bezbednosti Ukrajine (SBU).

To se navodi u Ukazu broj 622/2026 od 17. jula, koji je objavljen na zvaničnom sajtu Kancelarije predsednika Ukrajine.

Prvi zamenik šefa Službe bezbednosti Ukrajine Oleksandr Poklad imenuje se za vršioca dužnosti šefa Službe bezbednosti Ukrajine“, navodi se u dokumentu.

Hmara prešao na čelo Ministarstva odbrane

Kako je ranije saopšteno, Poklad je do sada obavljao funkciju prvog zamenika šefa SBU.

General-major Jevgen Hmara bio je vršilac dužnosti šefa Službe bezbednosti Ukrajine od 5. januara 2026. godine.

Uz saglasnost predsednika Volodimira Zelenskog, ukrajinska vlada je 17. jula imenovala Hmaru za vršioca dužnosti ministra odbrane Ukrajine.

(Kurir.rs/Ukrinform)

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