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Tri osobe uhapšene su zbog sumnje da su 2. novembra podmetnule požar u jednom ugostiteljskom objektu na Velikoj plažiu Ulcinju. Policija sumnja da je S. P. iz Podgorice za novčanu naknadu angažovao I. J. i M. M. da zapaljivom tečnošću poliju deo objekta i podmetnu požar.

Ulcinjska policija je, u neposrednoj saradnji i koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Ulcinju, rasvetlila slučaj podmetanja požara na jednom ugostiteljskom objektu 2. novembra. Intenzivnim kriminalističko-operativnim radom, u roku od 48 časova od izvršenja krivičnog dela, identifikovane su tri osobe koje su, po nalogu državnog tužioca, uhapšene.

Policija je identifikovala S. P. (26) iz Podgorice, M. M. (21) iz Podgorice i I. J. (19), državljanina Republike Srbije sa prebivalištem u Podgorici.

Iz policije su kazali da su nakon preduzetih policijsko-tužilačkih mera i radnji, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, S. P., M. M. i I. J. lišeni slobode zbog sumnje da su počinili krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

"Sumnja se da su S. P., I. J. i M. M., postupajući po prethodnom dogovoru, učestvovali u izvršenju navedenog krivičnog dela, na način što je S. P. za novčanu naknadu angažovao I. J. i M. M., koji su 2. novembra 2026. godine iz Podgorice došli u Ulcinj, gde su oko 23 časa, u ugostiteljskom objektu „B.“ na Velikoj plaži, polili deo objekta zapaljivom tečnošću i podmetnuli požar", saopšteno je iz policije.

Od lica I. J. je privremeno oduzeto putničko motorno vozilo marke „Audi A6“, za koje se sumnja da je korišćeno prilikom izvršenja krivičnog dela.