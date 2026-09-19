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U "Eliti 10" je tokom ankete nastala prava uzavrela atmosfera, a onda je Sanja Grujić bila na redu da iznese svoje mišljenja.

"Oni su mi oličenje kvaliteta i neuobražebnosti"

- Prvo mesto mi je Miljana. Mislim da će deca učiti o njoj. Druga osoba je oličenje inteligencije, Bebi Dol i treći predstavnik je Lepi Mića koji je tata mata rijalitija. On je patriota i domaćin. Oni su mi oličenje kvaliteta i neuobražebnosti. Đole mi je na prvom mestu. Kada izađe, on ponižava, a ovde se svima šlihta. Jasenka se klela u Miljanino prijateljstvo. Uobrazila se i više nikog ne registruje, pa čak ni Miljanu. Mislikm da će prema Aneli isto da se ponese. Treće mesto je Leon. - rekla je Sanja.

Slađa Poršelina: Umesto u jahti vi ćete biti u šahti

- Krećem od lepe ankete. Umesto u jahti vi ćete biti u šahti. Anđela, potpuno zdrava osoba, devojka koja može da para nosem oblake. Drugo mesto Janjuš. Mi smo se družili Budvi. Treće mesto Filip Car. Ša je jako nadobudan. Propao je u muzičkoj karijeri. - rekla je Poršelina.

- Ja ne je*em olupine - rekao je Ša.

1/4 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Printscreen Pink

- Nijedan hit čovek nije ubo poslednjih deset godina. Koliko znam devojka ga je ostavila u spoljnom svetu. Drugi je Mateja. Razmažen, nikada nije seo za crni sto. Treće mesto, Stefan Karić. - rekla je Poršelina.

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