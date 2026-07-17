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Mislili ste da je priča o zlatnom dobu završena? Nakon smrti Sulejmana i Hurem, dvor ponovo gori od strasti, izdaje i borbe za tron!

Na Kurir televiziju, premijerno u Srbiji, stiže zvanični nastavak legende koja je očarala milione. Gledaćete je od večeras svakog dana od 20.50 i u repriznom terminu od 15.00.

1/10 Vidi galeriju Sultanija Kosem 16 7 Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv, MUHSIN AKGUN/MUHSIN AKGUN

Upoznaćemo ženu koja je iz senke vladala svetom — Sultaniju Kosem. Kad letnji dan utihne, vreme je za povratak imperiji.

Pedeset sedam godina nakon smrti Sulejmana Veličanstvenog, u palati se borba odvija najvećom žestinom. Opasne intrige rađaju spletke koje menjaju sudbinu carstva iza zatvorenih vrata, gde se svaki savez plaća, a svaka izdaja pamti.

Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Ogromno carstvo koje je Sulejman ostavio iza sebe nastavilo je da oblikuje sudbine miliona ljudi. Iza visokih zidina palate smenjivale su se generacije, ali borba za uticaj nikad nije prestajala. Sudbina države krojila se u odajama sultanija, ambicije su postajale sve veće, a poverenje sve ređe. Stara pravila više ne važe.

Foto: MUHSIN AKGUN/MUHSIN AKGUN

Pred Osmanskim carstvom otvorilo se novo poglavlje, ispunjeno neizvesnošću i velikim preokretima. U njegovom središtu naći će se žene koje su spremne da se do poslednjeg daha bore za svoje mesto pod suncem i moć koja menja sudbine. Njihove odluke odrediće budućnost generacija koje dolaze.

Nakon priče koja je osvojila gledaoce širom sveta, stiže nova saga o moći, sudbini i nasleđu jedne imperije. Priča o epohi koju je započela sultanija Hurem. Priča o ženi koja će promeniti sve.

Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv