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Miša Grof i njegova snaja, udovica Vidoja Ristovića, Nikolina Pišek od smrti istoričara umetnosti bili su na ratnoj nozi zbog nasleđa.

Pozamašna imovina

Jednom prilikom Miša Grof je tokom javnih ratova sa voditeljkom otkrio šta sve ima u svom vlasništvu.

- Ona ne može deliti moju imovinu! Kako bi ona delila moju dedovinu? Nasledio sam kuću u centru grada, 18 stanova u Cvijićevoj.To je bilo oduzeto mom dedu i vraćeno je meni. Nasledio sam i grobnicu od mramora i bronze na Novom groblju koja vredi pola miliona evra. I sada, kako bi ona mogla da deli sa mnom imovinu moga dede i oca, moje majke? Što će ona deliti, ja ništa ne razumem?! Sve se vodi na mene', govorio je Miša ranije za Kurir.

Antikviteti

Viktor je govorio i kako je njegov pokojni sin Vidoje skupljao skupocene antikvitete, koje će najverovatnije pokloniti istorijskom muzeju.

'Neću valjda dozvoliti da antikvitete koje je on voleo da ona nosi u Hrvatsku ili da razvlači ovde i prodaje ih. On ih je voleo i kupovao ih je, ali ne s njenim novcem, nego s mojim', dodao je.

Miša Grof u svom vlasništvu ima i zapanjujuće umetnine i umetničke slike koje vrede i po 100.000 evra.

1/8 Vidi galeriju Nikolina Pišek Foto: Printskrin/Instagram

Spustili loptu

Nakon nekoliko godina Miša i Nikolina su rešili da spuste loptu i zakopaju ratne sekire.

Prema rečima Miše Grofa, do pomirenja nije došlo planirano, već spontano i iskreno. Povod za novi početak bio je susret u Zagrebu, gde su otvoreno razgovarali o svim problemima koji su ih godinama razdvajali.

1/7 Vidi galeriju Vidoje Ristović i Nikolina Pišek Foto: Dragan Kadić, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

- Najpre smo se videli u Zagrebu. Tamo smo popričali i rešili porodične probleme. Nije bilo lako, ali je bilo neophodno. Shvatili smo da nema smisla da nastavljamo sukob - rekao je Grof za Kurir, ističući da je razgovor protekao u mirnoj atmosferi i uz obostranu želju za pomirenjem.

Nakon tog susreta, odnosi su dodatno učvršćeni kada je Nikolina, zajedno sa ćerkom, doputovala u Beograd. Tamo su proveli vreme kao porodica, daleko od očiju javnosti, pokušavajući da nadoknade izgubljene trenutke i obnove poverenje.

1/5 Vidi galeriju Miša Grof je u sukobu sa snajkom tri godine Foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić, Instagram, Nenad Kostić, Damir Dervišagić, Printscreen, Nenad Kostić



Posebno emotivan trenutak bio je njihov zajednički odlazak na grob Vidoja, koji je iznenada preminuo. Kako Grof navodi, upravo je taj čin simbolično označio kraj sukoba i početak novog poglavlja u njihovim odnosima.

- Moram da vam kažem da smo nas dvoje zajedno bili na groblju. Odneli smo lepo cveće. Bogu hvala, pomirili smo se i sada je sve u najboljem redu. Sve što je bilo sada je iza nas - rekao je on tada.