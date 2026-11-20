Slušaj vest

Branilac Dejana Dragijevića, advokatica Vanja Živković, ocenila je da nije neobično što je tokom glavnog pretresa došlo do manjih izmena u iskazima svedoka, s obzirom na to da je od istrage prošlo dve i po godine, što predstavlja dug vremenski period.

S druge strane, advokat Živadin Bogdanović, branilac Srđana Jankovića, govorio je o belom službenom automobilu "Vodovoda" kojim su, prema navodima optužnice, Dragijević i Janković bili u Banjskom Polju.

1/7 Vidi galeriju Dejan Dragijević i Srđan Janković Foto: Nemanja Nikolić

Nisu sporili da su bili ispred domaćinstva gde je Ivana Ilić bila sa decom i bili su u belom službenom automobilu.

Kako je istakao, njihove izjave razlikuju se u pogledu načina na koji su policijski službenici saznali za taj automobil.

- Način na koji su policijski službenici saznali za taj auto, u smislu da li su to saznali skidanjem snimaka sa kamera ili im je rekla Ivana Ilić ili neko drugo, tu se sada njihove izjave razlikuju, ali to je problem za tužilaštvo, ne za nas - nagladio je advokat.

Bogdanović je potom ukazao na iskaz Ivane Ilić, koja je rekla da je izašla na ulicu neposredno nakon odlaska automobila, dovodeći u pitanje kako nije primetila dešavanja u neposrednoj blizini svoje kapije.

Ivana Ilić je rekla da je izašla na ulicu neposredno posle odlaska automobila i postavlja se pitanje kako nije mogla da primeti sve što se dešavalo na desetak metara od njene kapije, a ona nije videla da je automobil stao, da je, prema optužnici Dragijević izašao iz automobila i uneo devojčicu.