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Anđela Đuričić i Filip Car tokom ankete za najnegativniju osobu ćaskali su o Stefanu Kariću kada je Anđela priznala da ne misli da je Karić u petak imao nameru da je povredi, ali Car to nije video tako.

- Ja sam stvarno iskreno rekla da Karić kog ja poznajem, ne mislim da bi takvu stvar iskoristio - rekla je Anđela.

- Ja mislim, mislim da je namerno aludirao na to. Ne mogu i dalje verovati da je on to izgovorio. To je kao da ja kažem Miljani: ''Ti i ja rak da dobijemo, ne bi bili žrtve ovde'', i onda da mi neko kaže: ''Kako možeš Miljani da pominješ rak?''. Meni je dva minuta trebalo da povežem šta je rekao, onda sam počeo da se tresem. Zato sam rekao da je najkvarnija i najpodlija osoba Karić - rekao je Car.

 - Ne znam odakle mu to, meni ni u malom mozgu nije moglo. Mene su uvek prošlih sezona zaj*bavali na kontu toga - rekla je Anđela.

Anđela Đuričić i Filip Car Foto: Printscreen, Prinstscreen/Pink, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

Car nastavio da "gura" svoju priču

- Zamisli ti šta je on rekao - rekao je Car.

- Ja ga nikad nisam čula da takvu stvar koristi kao oružje i onda zato ne mislim da je namerno to uradio - rekla je Anđela.

- Za mene jeste, zato i nisam mogao da verujem da je to uradio - rekao je Car.

Večeras počinje jubilarna „Elita 10“, a pred sam početak nove sezone u Šimanovce je stigao i Filip Car. Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, posebno zbog svega što se prethodnih sezona dešavalo pred kamerama, ali i odnosa koje je izgradio sa pojedinim učesnicima. Foto: Kurir

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