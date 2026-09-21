ANĐELA I CAR U ŽESTOKOM OBRAČANU! Drama se dešava zbog jednog momka, šta li će reći Gastoz?
- Anđela Đuričić i Filip Car raspravljali su o Stefanu Kariću tokom ankete za najnegativniju osobu.
- Anđela tvrdi da Karić nije imao nameru da je povredi, dok Car smatra da je namerno aludirao na nju.
- Car je zbog toga rekao da je Karić najkvarnija i najpodlija osoba.
Anđela Đuričić i Filip Car tokom ankete za najnegativniju osobu ćaskali su o Stefanu Kariću kada je Anđela priznala da ne misli da je Karić u petak imao nameru da je povredi, ali Car to nije video tako.
- Ja sam stvarno iskreno rekla da Karić kog ja poznajem, ne mislim da bi takvu stvar iskoristio - rekla je Anđela.
- Ja mislim, mislim da je namerno aludirao na to. Ne mogu i dalje verovati da je on to izgovorio. To je kao da ja kažem Miljani: ''Ti i ja rak da dobijemo, ne bi bili žrtve ovde'', i onda da mi neko kaže: ''Kako možeš Miljani da pominješ rak?''. Meni je dva minuta trebalo da povežem šta je rekao, onda sam počeo da se tresem. Zato sam rekao da je najkvarnija i najpodlija osoba Karić - rekao je Car.
- Ne znam odakle mu to, meni ni u malom mozgu nije moglo. Mene su uvek prošlih sezona zaj*bavali na kontu toga - rekla je Anđela.
Car nastavio da "gura" svoju priču
- Zamisli ti šta je on rekao - rekao je Car.
- Ja ga nikad nisam čula da takvu stvar koristi kao oružje i onda zato ne mislim da je namerno to uradio - rekla je Anđela.
- Za mene jeste, zato i nisam mogao da verujem da je to uradio - rekao je Car.
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