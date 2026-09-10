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Poćetino je tada bio na klupi Totenhema koji je završio kao drugoplasiran, upravo iza Čelsija.

Čelsi je u martu te godine kažnjen 10,75 miliona funti nakon što ga je Premijer liga optužila za kršenja pravila takmičenja.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija Maurisija Poketina Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, Jamie Sabau / Getty images / Profimedia, Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

"Trebalo je da osvojimo titulu, jednu Premijer ligu. Trebalo je da nam bude dodeljena. Čelsi je kažnjen, priznali su to, znači to je to? Titula bi trebalo da pripadne drugoplasiranom timu", rekao je Poćetino i dodao:

"Istina je da se nismo takmičili po istim pravilima".

Poćetino sa Spursima nije osvojio trofej, ali je stigao do finala Lige šampiona 2019. godine.

"Možda sa istim pravilima, ako primenimo iste stvari, možda bismo mogli da potpišemo neke igrače koji bi poboljšali tim ili postigli više golova. Ne žalim se ja. To je istina. Da su priznali kršenje pravila, titula Premijer lige bila bi za drugi najbolji tim. Ne plašim se da kažem istinu. Navijači Čelsija će biti ljuti na mene jer ovo govorim, ali da smo u Totenhemu prekršili pravila, priznao bih isto", kaže Poćetino.

Poćetino je kasnije, u sezoni 2023/24. bio menadžer Čelsija, dok je trenutno selektor SAD.