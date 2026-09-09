Slušaj vest

Popović (53) je za selektora Australije imenovan krajem 2024. godine.

1/4 Vidi galeriju Australija - Paragvaj Foto: Bob Kupbens / Zuma Press / Profimedia

On je početkom juna ove godine produžio ugovor sa FS Australije do Kupa Azije, koji će biti održan od 7. januara do 5. februara 2027. u Saudijskoj Arabiji.

"Moj izbor je bio da ostanem do Kupa Azije. Iako mi je bio ponuđen četvorogodišnji ugovor, odlučio sam se za angažman do Kupa Azije i smatram da je to dobra odluka", rekao je Popović.

"To (Fudbalskom savezu Australije) pruža mogućnost da, ukoliko žele, donesu drugačiju odluku. Ja sam zadovoljan odlukom koja je doneta", dodao je Popović.

Fudbaleri Australije su na ovogodišnjem SP, koje je održano u SAD, Kanadi i Meksiku, eliminisani u 1/16 finala od Egipta posle boljeg izvođenja penala.

Australija će na Kupu Azije igrati u grupi D sa Tadžikistanom, Irakom i Singapurom.

"Verujem da ćemo da se borimo za Kup Azije. Kada ste već tamo, želite da ga osvojite. Mislim da ​to bi trebalo da se desi i Australiji", rekao je Popović.

Tanjug