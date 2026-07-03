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Prema navodima domaćih medija, unuku Ere Ojdanića, Andriji (18), danas je pozlilo nakon navodnog predoziranja, zbog čega je u porodičnu kuću u Resniku intervenisala Hitna pomoć. Kako se navodi, Andrija je odbio da bude prevezen u bolnicu, uz obrazloženje da je na terapiji, dok je Era Ojdanić, prema sopstvenim rečima, za ceo slučaj saznao iz medija.

Foto: Nenad Kostić, Instagram

Ovo nije prvi put da se članovi njegove porodice nađu u centru pažnje javnosti. Pre četiri godine domaći mediji pisali su da je Erin unuk Nikola Anđelić osuđen zbog posredovanja u prostituciji.

Anđelić je tada priznao krivicu, nakon čega je osuđen na 14 meseci zatvora, uslovno na tri godine, kao i na novčanu kaznu od 400.000 dinara. Prošle godine viđen je na jednom porodičnom veselju koje je Era Ojdanić organizovao u Meljaku.

Evo šta je Era govorio ranije o svom unuku

1/5 Vidi galeriju Unuk Ere Ojdanića, Nikola Anđelić Foto: Preent Screen

Folker je ranije o unuku rekao da "nije ni kriminalac ni lopov" i da je završio DIF i radio u teretani.

"Rekao mi je da su u principu da ga zivkaju, da se druži sa njima, ništa više od toga, sve najbolje, istinu je rekao, nikada me nije slagao. Ništa mi nije pomeo o svemu danas što se čita! Jedva čekam sad su pred istražnim u tužilaštvu, jedva čekam rezultat da vidim šta je u pitanju. On živi sa svojim bratom u stanu, sa Urošem. Otac im je umro, Milena moja živi u Žarkovu! Zatečeni! Ništa više ne mogu da kažem, jedva čekam!", pričao je Era nakon njegovog privođenja.