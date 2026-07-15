Ovog leta, jedna od najvećih festivalskih priča dobija potpuno novu dimenziju. MAXI postaje ponosni partner Lovefesta i donosi koncept koji slavi svežinu, energiju i dobre navike koje su neizostavan deo svakog letnjeg provoda.

Pod sloganom „Fresh is the new afterparty“ MAXI na Lovefest donosi osveženje koje traje i nakon festivalskih noći. Tokom letnjih dana, kada su visoke temperature i intenzivan ritam deo festivalskog iskustva, sveže voće, lagani obroci i hidratacija postaju važan deo dobre energije i uživanja. Upravo zato MAXI kroz svoje aktivnosti podseća da je svežina najbolji saveznik svakog festivalskog dana.

„Lovefest i MAXI povezuje ista energija – želja da stvaramo iskustva koja okupljaju ljude i ostaju u sećanju. Ljubav prema muzici i druženju prirodno su nas spojili u partnerstvo koje će ovog leta mladima doneti mnogo svežine, dobrog raspoloženja i nezaboravnih trenutaka. Verujemo da će Fresh is the new afterparty postati poruka sa kojom će se poistovetiti svi koji ovog leta dolaze u Vrnjačku Banju“, izjavila je Marina Mateković, direktorka marketinga kompanije Delez Srbija.

Uzbuđenje počinje već 15. jula, kada korisnike Moj Maxi aplikacije očekuje prilika da osvoje „Stage exeprience“ ulaznice, koje omogućavaju pristup najekskluzivnijem mestu na Lovefest-u – tik uz DJ pult, kao i veliki broj VIP i regular ulaznica. Tokom festivala, posetioce Vrnjačke Banje očekuje bogat program aktivacija ispred Mega Maxija, prostor za predah i osveženje, kao i dnevne MAXI H2O žurke na bazenu uz najbolje DJ nastupe. Posetioci će imati priliku da uživaju u svežem voću i drugim sadržajima koji promovišu osveženje, hidrataciju i energiju potrebnu za festivalski ritam.

Partnerstvo Maxi-ja i Lovefest-a donelo je i posebnu kolekciju festivalskih modnih detalja, osmišljenih kao uspomenu na leto, ali i podsetnik da su svežina, zdrave navike i briga o sebi deo svakodnevnog života – na festivalu i van njega.

Za vise informacija oko nagradnog konkursa u kome će se osvajati ulaznice za Lovefest posetite Instagram stranicu Maxi-ja ili zvaničan sajt: Maxi.rs