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Orlando Blum stigao je u Veneciju povodom 83. Međunarodnog filmskog festivala, a između festivalskih obaveza pronašao je vreme da uživa u jednom od najromantičnijih gradova na svetu. Ipak, ovoga puta bez partnerke.

Američki glumac fotografisan je tokom vožnje čamcem kroz Veneciju, ali i u šetnji uskim, slikovitim ulicama grada. Daleko od crvenog tepiha i festivalske gužve, Blum je delovao opušteno dok je uživao u atmosferi grada na laguni.

Njegov solo dolazak privukao je pažnju i zbog burnog ljubavnog života koji ga prati gotovo jednako dugo kao i njegova glumačka karijera.

Orlando Blum iza sebe ima brak sa australijskim supermodelom Mirandom Ker. Njih dvoje počeli su da se zabavljaju 2007. godine, venčali su se 2010, a godinu dana kasnije dobili sina Flina.

Orlando Blum Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ipak, brak nije potrajao. Orlando i Miranda objavili su da se rastaju 2013. godine, a razvod je ubrzo i zvanično okončan. Uprkos kraju ljubavi, godinama su isticali da su ostali u dobrim odnosima i da im je zajednički prioritet njihov sin.

Miranda Ker kasnije je pronašla ljubav sa osnivačem Snepčeta Evanom Špigelom, za kojeg se udala 2017. godine.

Ni velika ljubav sa Kejti Peri nije potrajala

Nakon razvoda, najpoznatija Blumova veza bila je ona sa pevačicom Kejti Peri. Njih dvoje počeli su da se zabavljaju 2016. godine, nakratko su raskinuli 2017, a potom obnovili romansu.

Orlando Blum Foto: Gian Mattia D'Alberto / LaPresse / Profimedia

Blum je Kejti zaprosio na Dan zaljubljenih 2019. godine, a u avgustu 2020. dobili su ćerku Dejzi Dav. Iako su godinama bili vereni i više puta se govorilo o njihovom venčanju, do njega nikada nije došlo.

Njihova ljubavna priča završena je 2025. godine, nakon gotovo decenije veze sa prekidima. I posle razlaza ostali su povezani zbog ćerke, a u javnosti su naglašavali da žele da sačuvaju stabilan odnos kao roditelji.

Orlando Blum Foto: Fabio Frustaci / Zuma Press / Profimedia

Za Orlanda Bluma to je značilo kraj još jednog velikog ljubavnog poglavlja, nakon što je iza sebe već imao brak i razvod.

Sada je 49-godišnji glumac u Veneciji fotografisan sam, tokom vožnje čamcem i šetnje gradom koji važi za jedno od najromantičnijih mesta na svetu. Bez partnerke pored sebe, delovao je potpuno opušteno dok je uživao u kratkom predahu od festivalske gužve.

Grad ljubavi ovoga puta dočekao je Orlanda Bluma solo.

VIDEO: Venecijanski festival