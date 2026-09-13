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Fudbaleri Lacija i Milana remizirali su rezultatom 2:2 u četvrtom kolu Serije A.

Domaćin je u Rimu poveo već u desetom minutu preko Kancelerija, a već u 39. je bilo ogromnih 2:0.

1/6 Vidi galeriju Lacio Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, AllShotLive / imago sportfotodienst / Profimedia, Giuseppe Maffia / Alamy / Profimedia

Delovalo je kao da će nebesko plavi da ostvare laku pobedu sve do same završnice, a onda... Blickrig Milana!

Moreira sa dva gola u 65. i 67. minutu donosi izjednačenje

Lacio prvi put ove sezone nije uspeo da pobedi, dok je Milan sada na dve pobede i dva remija.

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