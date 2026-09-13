Fudbaleri Lacija i Milana odigrali su uzbudljiv meč sa rezultatom 2:2, a Milan je izjednačio u završnici.
4. kolo
SERIJA A! Veliki povratak Milana u Rimu!
Slušaj vest
Domaćin je u Rimu poveo već u desetom minutu preko Kancelerija, a već u 39. je bilo ogromnih 2:0.
Lacio Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, AllShotLive / imago sportfotodienst / Profimedia, Giuseppe Maffia / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
Delovalo je kao da će nebesko plavi da ostvare laku pobedu sve do same završnice, a onda... Blickrig Milana!
Moreira sa dva gola u 65. i 67. minutu donosi izjednačenje
Lacio prvi put ove sezone nije uspeo da pobedi, dok je Milan sada na dve pobede i dva remija.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši