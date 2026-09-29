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Plamen će biti upaljen u Olimpiji u Grčkoj, mestu rođenja olimpijskih igara, nakon čega će na proleće 2028. godine započeti putovanje kroz Sjedinjene Američke Države. Kompletna ruta biće objavljena 2027. godine.

Organizatori Igara u Los Anđelesu naveli su da će štafeta sa olimpijskom bakljom biti jedna od najvećih u istoriji, uz prolazak kroz poznate znamenitosti, kao i zaustavljanja na velikim kulturnim i sportskim događajima. U pojedinim gradovima biće organizovane i festivalske proslave.

"Svake olimpijske igre počinju jednim plamenom, a čast i privilegiju da ga prenesemo do Los Anđelesa podelićemo sa svakim delom zemlje. Amerikanci iz svih 50 saveznih država nosiće plamen na putu ka ceremoniji otvaranja", rekao je predsednik Organizacionog odbora LA28 Kejsi Vasererman.

Gradonačelnik Atlante Andre Dikens istakao je da će grad sa ponosom dočekati olimpijski plamen 32 godine nakon što je bio domaćin Igara 1996.

"Atlanta danas izgleda drugačije. Veća je i povezanija sa svetom. Kada se plamen vrati u SAD, Atlanta će biti spremna da ga dočeka iz Grčke, proslavi duh Igara i pošalje ga dalje ka Los Anđelesu", rekao je Dikens.

Štafeta sa paraolimpijskom bakljom uslediće nakon završetka Olimpijskih igara u avgustu 2028. godine. Plamen će krenuti iz Stouk Mendvila u Engleskoj, mesta u kojem je nastao paraolimpijski pokret, dok će lokacija početka štafete u SAD biti naknadno objavljena.