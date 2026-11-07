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U jedanaest godina podstanarskog života pevačice Sanje Vučić stalo je deset promenjenih stanova, ali i mnogo uloženog rada i truda, te je konačno postala vaslnica nekretnine. I to ne bilo kakve nekretnine - reč je o stanu koji odiše čistim luksuzom, prostire se na 90 kvadrata i smešten je u elitnom delu srpske prestonice. A ptlatila ga je 270.000 evra!

- Sređivanje stana je jako dugo trajalo i još nemam osećaj, od kada sam u Beogradu promenila sam deset stanova i opet imam osećaj da sam iznajmila i da treba da uplatim kiriju. Sad je lakše, svoj sam na svome i vredno sam radila na ovome. Ovo mi je bila ultimativna želja i mnogo mi znači, srećna sam i zadovoljna i ponosna na svoj tim – istakla je Sanja za "Blic", dok je cenu kratko prokomentarisala:

1/12 Vidi galeriju Sanja Vučić Foto: ATA images, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

- Oštetilo me, ali vredelo je - priznala je Sanja i dodala da je imala pomoć:

"Mama je bila vođa radova"

- Nisam sve sama radila, nisam kreativna što se tiče vizualnog dela posebno sa nameštanja stana. Imala sam pomoć, bilo je ključ u ruke crtajte i nameštajte, a ja sam samo ušla. Tako mi je bilo lakše i zadovoljna sam, ali sam birala šta mi najviše odgovara. Mama je bila vođa radova, prezadovoljna je. Bila je zahtevna prema saradnicima koji su radili stan, nije ništa pogrešila i imala je viziju šta nam je potrebno i to je bilo urađeno.

Na samom ulazu u dnevnu sobu, nalazi se muzički kutak koji je za pevačicu od velikog značaja:

- Ovo je najlepši deo stana. Imam klavir i dve gitare, a tu je i moja prva gitara koja treba da se menja i rešila sam da poklonim kada kupim novu za nekoga ko tek kreće da uči i mislim da je perfektna za početnike i ja sam na njoj učila. Klavir je bio bele boje, a ekipa koja je radila stan je “presvukla“ klavir i na držač za note je stavila moj nadimak - rekla je Sanja.

Ima i teretanu i garderober

1/5 Vidi galeriju Sanja Vučić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Osim toga, ona u svom domu poseduje i mini teretanu:

- Mini teretanu malo posećujem, tanka je linija između kuhinje i nje. Imam stepenik i kućno biciklo – iskrena je bila ona i dodala da još jedan deo izuzetno zaobilazi.

- Onda ide deo sa alkoholom, taj deo ne posećujem. Slabo pijem, skoro nikada, ako pijem to su situacije da sam kod kuće sa odabranim društvom, a napolju ne pijem nikako.

Pevačica u svom luksuznom stanu ima i prostor koji zauzima garderober:

- Ova soba ima svoje kupatilo i to je moj garderober. Tu je ogledalo koje koristim za fotkanje i za Tiktok. Fotogenična je ova soba i scenična, lepo mi je. Ovde kad dođem znam da moram da idem da radim. Insistirala sam da moram da imam itisone i u garderoberu i u spavaćoj sobi - rekla je Sanja za pomenuti medij.

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