Slušaj vest

Britanski operater O2 pokrenuo je prvu evropsku mobilnu uslugu koja omogućava da se telefon automatski poveže sa satelitima kada nestane klasična mreža. U praksi to znači da aplikacije koje svakodnevno koristimo, poput WhatsApp-a ili navigacije preko Google Maps-a, mogu da rade čak i na mestima gde do sada nije postojao nikakav signal.

Umesto oslanjanja isključivo na bazne stanice raspoređene po gradovima i putevima, telefon sada može automatski da se prebaci na signal koji dolazi iz svemira, praktično brišući granice između urbanih zona i mesta koja su do sada bila potpuno digitalno izolovana.

Foto: Shutterstock

Dovoljno je samo da posedujete pametni telefon

Naime, godinama je nedostatak signala bio neizbežan deo putovanja. Planine, otvoreno more, šume ili udaljeni putevi značili su potpun prekid komunikacije. Nova tehnologija menja upravo taj scenario jer omogućava da se kada klasična mreža nestane, telefon bez posebnog podešavanja povezuje sa mrežom satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, omogućavajući slanje poruka, korišćenje navigacije i pristup aplikacijama poput WhatsApp ili Google Maps, čak i na mestima gde nikada nije postojala mobilna infrastruktura.

Najbolje od svega je što korisnik ne mora da kupi poseban uređaj niti antenu, dovoljno je samo da poseduje savremeni pametni telefon.

Foto: Shutterstock

Satelitska mobilna mreža ključna u hitnim situacijama

Ono što ovu promenu čini posebno važnom jeste činjenica da se ne radi samo o luksuzu za avanturiste. Satelitska mobilna mreža mogla bi da postane ključna u hitnim situacijama, prirodnim katastrofama i spasilačkim akcijama, kada klasične mreže često prve prestaju da rade.

U slučaju zemljotresa, požara ili poplava, mogućnost da telefon pronađe signal direktno iz orbite može značiti razliku između izgubljene i spasene komunikacije, a tehnologija koja je donedavno bila rezervisana za vojne sisteme i specijalne ekspedicije sada ulazi u svakodnevnu upotrebu.

Foto: Shutterstock

Budućnost u kojoj će mobilni signal postati globalni resurs

Iza svega stoji razvoj mreža takozvanih niskoorbitalnih satelita, koji kruže mnogo bliže Zemlji nego tradicionalni komunikacioni sateliti. Zbog toga je kašnjenje signala minimalno, a brzina prenosa dovoljno stabilna za moderne aplikacije. Stručnjaci smatraju da je ovo početak transformacije mobilnih mreža slične onoj koju je doneo prelazak sa 3G na 4G internet, samo što se ovog puta infrastruktura ne gradi na zemlji, već iznad nje.

Ako se projekat pokaže uspešnim, očekuje se da će i drugi operateri širom sveta ubrzano slediti isti model, što bi moglo dovesti do trenutka kada će mapa pokrivenosti konačno postati potpuno zelena. Ideja da čovek može ostati offline zato što se nalazi predaleko od civilizacije prvi put deluje kao tehnološki problem koji je zaista pred rešavanjem i to signalom koji stiže pravo iz svemira.

Foto: Shutterstock

Kad bismo mogli da očekujemo da nova tehnologija stigne do nas?

Dobra vest je da Srbija ne mora da lansira sopstvene satelite jer kada globalne satelitske mreže postanu komercijalne u Evropi, domaći operateri poput Telekom Srbija ili A1 mogu relativno brzo da uvedu uslugu kroz partnerstva. Prvi korak će verovatno biti slanje poruka i hitni pozivi preko satelita, dok će puni internet i aplikacije doći kasnije.

Stručnjaci očekuju da će oko 2027–2028. godine postati normalno da telefon u našoj zemlji automatski „uhvati“ satelit kada nema mreže, recimo na Staroj planini, u kanjonima ili na udaljenim putevima gde danas signal nestaje. Tada će čuvena poruka „mobilni pretplatnik trenutno nije dostupan“ praktično izgubiti smisao.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.