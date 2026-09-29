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Majke u Srbiji od 1. januara 2032. godine moći će da ostvare pravo na poseban penzijski staž i po osnovu rođenja jednog ili dvoje dece.

Prema važećim pravilima, za jedno dete priznavaće se šest meseci posebnog staža, dok će za dvoje dece biti priznata jedna godina. Za majke koje su rodile treće dete i sada važi mogućnost priznavanja dve godine posebnog staža.

Ova odredba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju usvojena je još ranije, ali je početak njene primene za majke sa jednim ili dvoje dece određen za 1. januar 2032. godine.

Poseban staž nije isto što i staž osiguranja

Ovo je posebno važno, jer dodatni period ne zamenjuje godine staža osiguranja potrebne za ostvarivanje prava na penziju.

Staž osiguranja predstavlja vreme za koje je osoba bila osigurana i za koje su uplaćivani doprinosi. Poseban staž se, s druge strane, priznaje po posebnom osnovu i može da utiče na obračun penzijskog prava.

To znači da majka najpre mora da ispuni zakonske uslove za odlazak u penziju, dok se nakon toga priznati poseban staž može uzeti u obzir pri određivanju penzije.

Pravo i za decu rođenu pre 2032. godine

Jedna od važnih stavki jeste da dete ne mora biti rođeno nakon početka primene odredbe.

Prema objašnjenju koje prenosi Biz Portal, pravo će moći da ostvare i žene koje su decu rodile pre 1. januara 2032. godine. Dakle, datum rođenja deteta nije ograničen na period nakon početka primene novih pravila. Majka jednog deteta moći će da ostvari šest meseci posebnog staža, dok će majka dvoje dece moći da ostvari godinu dana.

Šta je sa majkama koje su već u penziji?

Pravo nije namenjeno samo ženama koje će tek otići u penziju. Prema objašnjenju stručnjaka koje prenosi Biz Portal, zahtev će moći da podnesu i žene koje su u penziju otišle pre 2032. godine, ukoliko ispunjavaju propisane uslove.

U tom slučaju PIO fond bi, nakon podnetog zahteva i provere dokumentacije, doneo rešenje o priznavanju posebnog staža.

Staž se ne dobija automatski

Poseban staž neće biti upisan automatski. Potrebno je podneti zahtev Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Uz zahtev se prilaže dokumentacija kojom se dokazuje rođenje dece, a PIO fond potom proverava da li su ispunjeni uslovi. Za sada je najvažniji datum 1. januar 2032. godine, kada počinje primena odredbe kojom se poseban staž proširuje i na majke koje su rodile jedno ili dvoje dece.