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Pitanja su bila fokusirana na napadače, a u moru zanimljivih imena, kod srpskog centarfora je pobedio Didije Drogba, kog je izabrao kao najboljeg.

1/10 Vidi galeriju Aleksandar Mitrović Foto: Starsport, 2025/Starsport.rs ©/2025/Starsport.rs ©

Bivši špic Čelsija mu je ispred Hari Kejna, Fernanda Toresa, Zlatana Ibrahimovića, Karima Benzeme, Ronalda, pa i njega samog.

S druge strane, Mitrović se odlučio za Vlahovića pre Raula Himeneza, ali je ipak izabrao golgetera Bajerna pre saigrača iz reprezentacije.

Pogledajte kakve je odgovore davao Mitrović.

01:00 Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir