Fudbaler Mančester sitija Niko O’Rajli povukao se iz reprezentacije Engleske zbog povrede i neće biti na raspolaganju za poslednje dve utakmice u Ligi nacija tokom aktuelnog reprezentativnog prozora, preneli su danas britanski mediji
LIGA NACIJA
NOVI PROBLEM ZA TUHELA: Niko O’Rajli napustio reprezentaciju Engleske zbog povrede
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O’Rajli je odigrao svih 90 minuta u porazu Engleske od Španije 2:3, ali je propustio duel sa Češkom, u kojem je selekcija Tomasa Tuhela slavila 2:0.
Kako prenosi Bi Bi Si (BBC), levi bek se nakon dodatnih problema sa povredom vratio u Mančester siti, gde će biti podvrgnut dodatnim pregledima.
Zbog toga neće konkurisati za utakmicu protiv Hrvatske u subotu, kao ni za revanš sa Češkom, koji je na programu u utorak.
Selektor Tuhel neće pozivati zamenu za O’Rajlija.
Njegovo mesto u timu protiv Češke zauzeo je Luis Hol iz Njukasla, koji je dobro sarađivao na levoj strani sa nekadašnjim saigračem iz Njukasla Entonijem Gordonom.
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