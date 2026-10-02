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O’Rajli je odigrao svih 90 minuta u porazu Engleske od Španije 2:3, ali je propustio duel sa Češkom, u kojem je selekcija Tomasa Tuhela slavila 2:0.

Kako prenosi Bi Bi Si (BBC), levi bek se nakon dodatnih problema sa povredom vratio u Mančester siti, gde će biti podvrgnut dodatnim pregledima.

Zbog toga neće konkurisati za utakmicu protiv Hrvatske u subotu, kao ni za revanš sa Češkom, koji je na programu u utorak.

Selektor Tuhel neće pozivati zamenu za O’Rajlija.

Njegovo mesto u timu protiv Češke zauzeo je Luis Hol iz Njukasla, koji je dobro sarađivao na levoj strani sa nekadašnjim saigračem iz Njukasla Entonijem Gordonom.

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