Slušaj vest

Srećno, uz utisak da je u dobroj meri i zasluženo, fudbalska reprezentacija Grčke savladala je Srbiju u Beogradu na startu Lige nacija.

Gol odluke za konačnih 2:1 postigao je u petom minutu zaustavnog vremena Anastasios Duvikas. S obzirom da su u pitanju bili poslednji sekundi meča, bilo je jasno da Srbija neće imati šansu da ispravi bilo šta.

Srbija - Grčka, Liga nacija 24.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

 I onda su kamere snimile selektora Grčke Ivana Jovanovića. Srbin je imao više nego zanimljivu rekaciju posle gola svoje ekipe.

"J...m ti fudbal, da ti j...m", vikao je Jovanović, što se moglo dobro pročitati sa njegovih usana.

Jasno je da je Jovanović bio rastrzan između srca i glave na ovoj utakmici. Emocijama uz Srbiju, razumom uz Grčku, nije mu bilo lako.

Jovanovićev potez brzo je privukao pažnju javnosti, jer je na vrlo slikovit način dočarao naboj koji je vladao uz teren.

Ne propustiteFudbalSEDOKOSI SRBIN PREDVODI GRKE I DOLAZI U BEOGRAD DA NAM UZME MERU: Heleni imaju mlad i skockan tim, a prva zvezda je Fenomen iz Dortmunda
Ivan Jovanović
Fudbal"HIMNA SRBIJE?! GDE ME NAĐE SA TIM..." Jovanović otvorio dušu pred sudar sa SVOJOM SRBIJOM: "Stalno razmišljam o tome!"
profimedia-0918733550ivan.jpg
FudbalSELEKTOR GRČKE MORA PROTIV EMOCIJA I SVOJE SRBIJE: Ne prestajem da razmišljam o tome...
Ivan Jovanović.jpg
FudbalTRAGEDIJA SRBIJE NA STARTU LIGE NACIJA: Grci u poslednjim sekundama stigli do pobede na Marakani
serbia-greece-59412.JPG

00:18
Navijači Grčke u Beogradu Izvor: Kurir