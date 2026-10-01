POTEZ SRBINA OBILAZI SVET: Srušio "Orlove" na Marakani, a onda uradio nešto neverovatno! O ovome svi bruje
Srećno, uz utisak da je u dobroj meri i zasluženo, fudbalska reprezentacija Grčke savladala je Srbiju u Beogradu na startu Lige nacija.
Gol odluke za konačnih 2:1 postigao je u petom minutu zaustavnog vremena Anastasios Duvikas. S obzirom da su u pitanju bili poslednji sekundi meča, bilo je jasno da Srbija neće imati šansu da ispravi bilo šta.
I onda su kamere snimile selektora Grčke Ivana Jovanovića. Srbin je imao više nego zanimljivu rekaciju posle gola svoje ekipe.
"J...m ti fudbal, da ti j...m", vikao je Jovanović, što se moglo dobro pročitati sa njegovih usana.
Jasno je da je Jovanović bio rastrzan između srca i glave na ovoj utakmici. Emocijama uz Srbiju, razumom uz Grčku, nije mu bilo lako.
Jovanovićev potez brzo je privukao pažnju javnosti, jer je na vrlo slikovit način dočarao naboj koji je vladao uz teren.