Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Vaterpolisti Šapca poraženi su večeras na svom bazenu od nemačkog Špandaua rezultatom 12:7 (4:2, 4:2, 2:2, 2:1) u utakmici četvrtog kola grupe B Evrokupa.

Po dva gola za Šabac postigli su Filip Novaković, Rodoljub Gajić i Ognjen Stojanović, dok se Aljoša Mačić jednom upisao u listu strelaca.

U ekipi iz Berlina najbolji su bili Rojel D'Souza, Marek Tkač, Arne Hofman i Kristijan Čulina, koji su postigli po dva gola.

Vaterpolisti Primorca su ranije danas u Kotoru savladali Savonu sa 13:12 u drugom meču četvrtog kola grupe B Evrokupa.

Prvo mesto na tabeli drži Primorac sa 10 bodova, dok je Špandau drugi sa devet. Šabac je treći sa tri boda, dok je Savona poslednja sa dva.

U narednom, petom kolu Evrokupa, koje na programu 3. decembra, Savona će dočekati Šabac, dok će Špandau u Berlinu igrati protiv Primorca.