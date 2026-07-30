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Poznata italijanska sportska novinarka objavila je niz fotografija koje su obeležile jul, a pratioci ne prestaju da komentarišu njen besprekoran izgled.

Na fotografijama se smenjuju kadrovi sa odmora, iz luksuznih restorana, sa plaže i iz svakodnevnih trenutaka, ali jedno je svima zapalo za oko - Dileta izgleda neverovatno. U elegantnim letnjim kombinacijama, uskim haljinama i kupaćim kostimima istakla je vitku liniju, a malo ko bi rekao da se nedavno porodila i na svet donela svoje drugo dete.

1/6 Vidi galeriju Dileta Leota Foto: PrintscreenInstagram

Dileta je i ovog puta pokazala da savršeno kombinuje porodični život i poslovne obaveze. Iako joj je fokus trenutno na porodici i uživanju u prvim mesecima sa prinovom, jasno je da nije zapostavila ni svoj prepoznatljiv stil. Svaka fotografija odiše elegancijom, samopouzdanjem i glamurom, zbog čega je njena objava za kratko vreme prikupila stotine hiljada lajkova.

Italijanka je godinama jedna od najpraćenijih sportskih novinarki na svetu, a njen privatni život i modne kombinacije redovno izazivaju ogromnu pažnju javnosti.

1/5 Vidi galeriju Dileta Leota Foto: PrintscreenInstagram/dilettaleotta

U braku je sa nemačkim golmanom Lorisom Karijusom, nekadašnjim čuvarom mreže Liverpula. Njihova ljubavna priča počela je 2022. godine, a već naredne godine dobili su prvo zajedničko dete. Venčali su se na raskošnoj ceremoniji na ostrvu Vulcano u Italiji, daleko od očiju javnosti, uz prisustvo porodice i najbližih prijatelja. Nedavno su svoju porodicu proširili dolaskom drugog deteta, a uprkos brojnim poslovnim obavezama važe za jedan od najskladnijih sportskih parova u Evropi.