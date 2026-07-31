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Defanzivni 22-godišnji fudbaler došao je u škotski klub iz Filadelfije Uniona.

"Ne mogu ni da opišem kako se sada osećam, ovo je zaista velika čast i veliki blagoslov da dođem u tako veliki klub bogate istorije. Jedva čekam da počnemo. Oduvek sam sanjao da igram fudbal u Evropi, od malena, pa mi se ovim dolaskom ispunio san", rekao je Makanja.

On je bio deo reprezentacije na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, ali nije odigrao nijednu od četiri utakmice. Južna Afrika je završila takmičenje u šesnaestini finala porazom od Kanade.

Makanja je osmo pojačanje Rendžersa u letnjem prelaznom roku.

Ekipa je prošle sezone zauzela treće mesto u škotskom prvenstvu, a predvodi je trener Derek Mekins, koji je prošle sezone vodio Harts do vicešampionske pozicije.

Rendžers će novu sezonu početi u petak protiv Dandi junajteda, a u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evropa igraće dvomeč protiv Jagjelonije.

(Beta)