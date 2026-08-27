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Još jedan devetocifreni transfer u engleskom fudbalu. Ajub Buadi je novo pojačanje Mančester sitija - talentovani Marokanac, koji je skrenuo pažnju na sebe u dresu Lila, a potom zablistao i na Mundijalu u Severnoj Americi, potpisao je za "građane" nakon što su bili najuporniji u trci za njegov potpis.

1/5 Vidi galeriju Ajub Buadi Foto: Ibrahim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Psnewz / Actionplus / Profimedia, Elyxandro Cegarra / Psnewz / imago sportfotodienst / Profimedia

Sa samo 18 godina, Buadi je obavezao sebe na vernost klubu sa "Etihada" sve do 2031. godine, postavši ujedno i najskuplji tinejdžer u istoriji Premijer lige.

Nakon dolaska Eliota Andersona iz Notingem Foresta, ovo je drugo veliko pojačanje za Siti u ovogodišnjem prelaznom roku. Pre njih, u klub su stigli Deturbe, Monga, Šarls i Rulji, čime su "građani" ukupnu potrošnju na nova pojačanja podigli na čak 278 miliona evra.

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