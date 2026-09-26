Slušaj vest

Napadač Monaka Paris Bruner (20) kažnjen je sa dve utakmice suspenzije zbog neprimerene proslave gola na meču protiv Strazbura.

Bruner je 12. septembra postigao pogodak u remiju 1:1, a potom otrčao ka domaćim navijačima i gestikulirao rezanje vrata. Disciplinska komisija Lige 1 zbog toga mu je izrekla kaznu od dve utakmice neigranja, uz još dva meča uslovne suspenzije.

Paris Bruner Foto: Nicolas/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

To znači da će Nemac propustiti naredne duele protiv Tuluza i Lorijena, dok će mu se dodatna dva meča automatski aktivirati ukoliko ponovi sličan prekršaj.

Bruner se nakon utakmice izvinio zbog svog postupka i objasnio da je reagovao u afektu, tvrdeći da su ga navijači Strazbura vređali, kao i njegovu porodicu.

Mladi napadač je trenutno prvi strelac Monaka sa četiri gola, dok se klub posle pet kola nalazi na vrhu Lige 1 sa 13 osvojenih bodova.

Ne propustiteFudbalŠOK PRIČA BIVŠEG TRENERA PARTIZANA! Isplivao sav prljav veš...
PARTIZAN-GETAFE_15.JPG
FudbalSPREMA SE SPEKTAKL! Partizan i PAOK igraju u čast 100 godina kluba iz Soluna
Partizan.png
FudbalVLAHOVIĆ OTVORIO DUŠU I RASPAMETIO GROBARE: Povratak u Partizan? Da...
Vanja Vlahović
FudbalPARTIZAN OTKRIO KOLIKI JE DUG KLUBA: Crno-beli objavili sve podatke! Neverovatna cifra je u pitanju
FK Partizan

BONUS VIDEO:

00:57
Fudbaleri Partizana pred Grobarima u Surdulici Izvor: TV Arena sport/Screenshot