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Napadač Monaka Paris Bruner (20) kažnjen je sa dve utakmice suspenzije zbog neprimerene proslave gola na meču protiv Strazbura.

Bruner je 12. septembra postigao pogodak u remiju 1:1, a potom otrčao ka domaćim navijačima i gestikulirao rezanje vrata. Disciplinska komisija Lige 1 zbog toga mu je izrekla kaznu od dve utakmice neigranja, uz još dva meča uslovne suspenzije.

1/5 Vidi galeriju Paris Bruner Foto: Nicolas/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

To znači da će Nemac propustiti naredne duele protiv Tuluza i Lorijena, dok će mu se dodatna dva meča automatski aktivirati ukoliko ponovi sličan prekršaj.

Bruner se nakon utakmice izvinio zbog svog postupka i objasnio da je reagovao u afektu, tvrdeći da su ga navijači Strazbura vređali, kao i njegovu porodicu.

Mladi napadač je trenutno prvi strelac Monaka sa četiri gola, dok se klub posle pet kola nalazi na vrhu Lige 1 sa 13 osvojenih bodova.

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