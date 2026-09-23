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U klubu navode da je pad poslovnih rezultata pre svega posledica izostanka plasmana u Ligu šampiona prošle sezone.

1/4 Vidi galeriju Detalji sa utakmice LASK - Seltik Foto: Severin Aichbauer / Zuma Press / Profimedia

Prihodi Seltika pali su za 22,7 odsto, sa 143,6 miliona funti iz 2025. godine na 111 miliona funti. Klub je na kraju poslovne godine imao 66,4 miliona funti gotovine na računu, u poređenju sa 77,3 miliona godinu ranije, prenosi Bi Bi Si (BBC).

Seltik je tokom sezone 2025/26 promenio trojicu trenera. Brendan Rodžers je napustio klub, dok je Vilfrid Nansi dobio otkaz posle samo osam utakmica. Predsednik kluba Piter Louel povukao se u decembru, navodeći kao razlog "zlostavljanje i pretnje".

Privremeni predsednik Brajan Vilson opisao je prethodnih 12 meseci kao period "turbulentniji nego što bi iko želeo", ali je pohvalio Martina O'Nila i njegov stručni štab zbog, kako je naveo, "izuzetne otpornosti" kojom su uspeli da osvoje prvenstvo Škotske i nacionalni kup.

Vilson je naveo i da je Seltik ovog leta potrošio 31,6 miliona funti na dovođenje Kaspera Hega, Kamila Durana, Mike Baura, Haisema Hasana, Džoela van den Berga i Džordana Lotombe. Klub je realizovao i pozajmice za Landona Emenala, Šumairu Mheuku, Sema Džonstona i Olivera Sorensena.

Iznos prihoda od prodaje igrača, među kojima su Dajzen Maeda, Arne Engels i Reo Hatate, nije objavljen.

Seltik ove sezone ponovo nastupa u Ligi Evrope, nakon što je eliminisan u plej-ofu za Ligu šampiona od austrijskog LASK-a. Klub je u međuvremenu ispao iz Liga kupa, dok je njegova prednost na vrhu škotskog prvenstva smanjena na dva boda posle dva uzastopna poraza od Rendžersa.

"Događaji u prethodnih 12 meseci bili su dramatični, ponekad radosni, a u drugim trenucima duboko frustrirajući", rekao je Vilson.

On je dodao da odlazak Rodžersa nije bio očekivan i da je izazvao period nestabilnosti, dok je angažovanje Nansija usred sezone ocenio kao potez koji se, u drugačijim okolnostima, možda mogao pokazati uspešnim.

"Rastanak sa Vilfridom bio je veliko razočaranje, ali je bilo neophodno odlučno reagovati. Povratak velikog Martina O'Nila, uz podršku njegovog stručnog štaba i kvalitetnog sastava, pokazao se kao trijumfalan potez", naveo je Vilson.