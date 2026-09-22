Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Švedski napadač navodno nije zadovoljan svojim statusom u Arsenalu, a među klubovima koji prate njegovu situaciju nalazi se i Juventus.

Prema pisanju više evropskih medija, predstavnici Viktora Đokereša su već stupili u kontakt sa nekoliko klubova, među kojima su Juventus i Milan, ali i saudijski Al Ahli i Al Itihad.

Nezadovoljan statusom

Đokereš je u Arsenal stigao na leto 2025. godine sa velikim očekivanjima, ali se u poslednje vreme suočava sa manjom minutažom. Navodi se da je nezadovoljan svojim statusom, zbog čega se sve glasnije govori o mogućem odlasku.

1/6 Vidi galeriju Viktor Đekereš Foto: MIGUEL RIOPA / AFP / Profimedia

Juventus pažljivo prati situaciju, a za sada nema zvanične potvrde da je torinski velikan poslao ponudu Arsenalu.

Engleski mediji ističu da Arsenal trenutno nema nameru da prodaje portugalskog napadača, osim u slučaju da prethodno pronađe adekvatnu zamenu.

Pojedini izvori pominju mogućnost pozajmice, ali se navodi da takva opcija za Arsenal nije prioritet.

Đokereš je, podsetimo, u Arsenal stigao kao jedno od najvećih pojačanja londonskog kluba, a njegov ugovor i visoka vrednost čine eventualni januarski transfer veoma komplikovanim.

Reprezentativac Švedske je prošle sezone za Arsenal na 55 odigranih utakmica postigao 21 gol.

Bonus video: