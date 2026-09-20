Crvena zvezda je pobedom nad Radničkim stekla šest bodova prednosti u odnosu na Vojvodinu.
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KAO DA SMO STIDELI DA UZMEMO LOPTU: Trener Radničkog nezadovoljan posle ubedljivog poraza na Marakani...
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Fudbaleri Crvene zvezde upisali su devetu pobedu u prvenstvu Srbije pošto su u okviru 10. kola savladali Radnički iz Niša sa 3:0 (2:0).
Golove za Crvenu zvezdu postigli su Marko Arnautović u 29. minutu, Abu Fani u 38. minutu i Tomas Handel u 49. minutu.
Trener Radničkog iz Niša Marko Neđić nije bio zadovoljan posle meča.
"Kao da smo se stideli da uzmemo loptu. I kada smo je imali, nikako da damo pas. Sve što smo radili je palo u vodu. Nismo bili na nivou, Zvezda se razigarala, odigrala fenomenalno. Kada Zvezda ima takav dan, teško da može nama da pođe od rukom. Ne treba na to da se izvlačimo, treba da iz ovoga izvučemo pouke i da gledamo na ono što nas očekuje dalje", rekao je Neđić.
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