"Kao da smo se stideli da uzmemo loptu. I kada smo je imali, nikako da damo pas. Sve što smo radili je palo u vodu. Nismo bili na nivou, Zvezda se razigarala, odigrala fenomenalno. Kada Zvezda ima takav dan, teško da može nama da pođe od rukom. Ne treba na to da se izvlačimo, treba da iz ovoga izvučemo pouke i da gledamo na ono što nas očekuje dalje", rekao je Neđić.