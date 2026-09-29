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Fudbalska reprezentacija Grčke najprijatnije je iznenađenje elitne A divizije Lige nacija posle prva dva kola.

Grčka je prvo u Beogradu savladala Srbiju sa 2:1, a potom u Augsburgu Nemačku sa 1:0.

Srpski fudbalski stručnjak i selektor Grčke - Ivan Jovanović  Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia, Denes Erdos/AP

 Najveće zasluge za uspeh ima selektor Helena Ivan Jovanović. Srbin je izazvao pravo fudbalsko ludilo u ovoj zemlji. Veliki optimizam provejava u javnosti i ovaj tim se već poredi sa onim "zlatnim" koji je 2004. godine osvojio Evropsko prvenstvo.

U prilog tezi o ogromnom interesovanju Grka govori podatak da se za utakmicu protiv Holandije traži karta više. Grčka i Holandija igraju u četvrtak 1. oktobra u Solunu na stadionu "Tumba". Problem je što tribine stadiona PAOK-a primaju tek 28.700 gledalaca, što je čak četiri puta manje od broja ljudi koji su se prijavili na listi čekanja za ulaznice.

I dok cela zemlja podrhtava od fudbalske groznice, sam Jovanović pokušava da spusti strasti.

"Mislim da u Grčkoj često donosimo prebrze zaključke. Meni je važno da je u ove dve godine, otkako sam selektor, priliku dobio velik broj mladih igrača i da imamo mnogo onih koji će nositi reprezentaciju idućih deset godina", izjavio je Jovanović.

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Navijači Grčke u Beogradu Izvor: Kurir