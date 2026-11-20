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Mađarska će u martu igrati dvomeč protiv Srbije, odlučeno je na žrebu u Nionu.

Mađari pokušavaju da se, iz B Lige nacija, vrate u A Ligu nacija, dok će Orlovi probati da zadrže mesto u jačoj od dve divizije.

Marko Rosi je selektor Mađarske od 2018. godine, a deluje da je zadovoljan što je njegova ekipa izvukla Srbiju.

"Možda je žreb mogao i gore da prođe po nas. Nema sumnje da je Srbija jak tim, nije slučajno igrala u A diviziji, ali je dobro poznajemo, u poslednje vreme smo više puta igrali protiv nje i više puta smo je i pobedili. Naravno, prošlost se neće računati, mnogo će odlučujuća biti trenutna forma igrača, kao i to da li ću moći da računam na sve", poručio je Rosi.

Italijan je istakao očigledno - da Srbija nije u rangu najjačih evropskih reprezentacija.

"U poslednje vreme su nam redovno nedostajala dva-tri ključna igrača, nadam se da se krajem marta nećemo suočiti sa sličnim problemom. Svaka čast Srbima, njihov sastav čine odlični fudbaleri, ali ih valjda neću uvrediti ako kažem da nisu nivo Španaca, Francuza, Nemaca ili Holanđana. Mislim da obe reprezentacije imaju po pedeset odsto šansi za uspeh - baš kao što možemo da dobijemo ovaj dvomeč, isto tako možemo i da ga izgubimo".

Mađari uspešni protiv Srbije

Srbija i Mađarska su igrali pet utakmica, uz tri pobede Mađara, jedan trijumf Srbije i jedan remi.

Mađarska je pobedila na Marakani u Ligi nacija 2020. godine kada je rezultat bio 0:1, a u Budimpešti je bilo 1:1.

Jedinu pobedu je Srbija ostvarila u prijateljskoj utakmici 2022. godine. Rezultat utakmice u prestonici Mađarske je bio 0:1.

1/24 Vidi galeriju Mađarska - Srbija 2:1, 14.10.2023. Foto: Kurir Sport, EPA/Tamas Kovacs

A, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine, Mađarska je pobedila u obe utakmice identičnim rezultatom - 2:1.

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