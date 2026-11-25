Slušaj vest

On je odlučio da postane policajac i to je uspeo da sprovede u delo.

Amare Stodemajer je, prema određenim informacijama, tokom karijere zaradio preko 160 miliona dolara. Izabran je kao deveti pik na NBA draftu 2002. godine i prvih osam sezona proveo je u Finiksu, koji ga je i izabrao. Igrao je na poziciji centra, a najbolju sezonu je odigrao 2004/05 kada je beležio 26 poena, uz 8,0 skokova, 1,6 blokada, 1,6 asistencija i jednu ukradenu loptu po utakmici.

Pojačao je Njujork Nikse 2010. godine, Dalas Maverikse 2014. godine i Majami Hit 2015. godine. Oprobao se nakon toga i "preko okeana", bio je član Hapoela iz Jerusalima, Makabija iz Tel Aviva i Fuđijana u Kini.

1/6 Vidi galeriju Amare Stodemajer Foto: Instagram/amareisreal, EPA/JIM BRYANT, AP

Šest puta je igrao na Ol-Star utakmicama, a 15. avgusta 2026. godine je primljen u Nejsmitovu košarkašku Kuću slavnih.

Postao policajac

Stodemajer se pohvalio novim životnim poglavljem putem društvene mreže Instagram.

"Osamnaest godina nosio sam dres sa svojim prezimenom na leđima. Danas sam obukao uniformu koja nosi poverenje moje zajednice.

Ponosan sam što sam položio zakletvu i postao pripadnik školske policije okruga Majami-Dejd. To što mi je poverena briga o bezbednosti učenika, prosvetnih radnika i školskih zajednica odgovornost je koju shvatam veoma ozbiljno.

Hvala Bogu na prilici da služim zajednici. Hvala mojoj porodici, instruktorima i kolegama iz klase BLE 401 što su bili deo ovog puta.

Majami-Dejde, čast mi je da vam služim", poručio je Amare Stodemajer.

Bonus video: