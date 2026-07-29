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MOK je suspendovao Ruski olimpijski komitet 2023. godine zbog rata u Ukrajini, ali je 7. jula 2026. ukinuo suspenziju uz obrazloženje da ona "više nije primenljiva". Ova odluka otvara mogućnost da ruski sportisti pod nacionalnim obeležjima nastupe na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

Iz ukrajinskog olimpijskog komiteta poručuju da je odluka MOK-a preuranjena i da je u suprotnosti sa Olimpijskom poveljom.

"Naš stav zasniva se na činjenici da je odluka doneta bez odgovarajuće provere da li su otklonjeni razlozi koji su doveli do suspenzije Ruskog olimpijskog komiteta nakon žalbe koju smo podneli 6. oktobra 2023. godine", navodi se u saopštenju.

Ukrajinska strana podseća da je CAS još 2024. godine potvrdio zakonitost suspenzije Ruskog olimpijskog komiteta, ocenivši da uključivanje sportskih organizacija sa privremeno okupiranih teritorija Ukrajine predstavlja kršenje teritorijalnog integriteta Nacionalnog olimpijskog komiteta Ukrajine i odredbi Olimpijske povelje.

"Vraćanje prava Ruskom olimpijskom komitetu bez otklanjanja tih nepravilnosti nije u skladu sa principima međunarodnog sportskog prava i predstavlja opasan presedan za celokupan olimpijski pokret", poručili su iz ukrajinskog komiteta.

Ruski i beloruski sportisti nastupali su kao neutralni takmičari na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, kao i na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Kortina 2026.

Istovremeno, Rusija je i dalje pod suspenzijom Svetske fudbalske federacije (Fifa), dok je Svetska atletika u maju odbila preporuku MOK-a da ukine zabranu nastupa beloruskim atletičarima i reprezentacijama.

(Beta)