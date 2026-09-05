Slušaj vest

Strašan incident desio se u finalu vaterpolo turnira na Mediteranskim igrama u Tarantu između Italije i Crne Gore (18:14).

Haos je nastao u momentu kada su Azuri vodili tri razlike, četiri i po minuta pre kraja, a mađarski sudija Tamaš Kovač Čaltoš napravio je dodatnu pometnju nerazumnim odlukama.

Mateo Joki Grata reprezentativac Italije u vaterpolu Foto: Giorgio Perottino / Zuma Press / Profimedia

Zubi na ramenu

Italijanski reprezentativac Mateo Joki Grata ugrizao je za rame vaterpolistu iz Crne Gore Danila Stupara. Posle toga nastaje ludnica u bazenu, a i oko njega. Mađarski sudija Tamaš Kovač Čaltoš ne samo da nije sankcionisao potez Grate, već je Stupar zaradio "brutaliti" kaznu, a zbog protesta je na tribine morao i selektor Crne Gore Dejan Savić.

Reakcija prvog trenera Crne Gore, legende srpskog vaterpola Dejana Savića bila je burna, stao je u zaštitu svog igrača, imao poruku za Gratu, ali i za mađarskog sudiju kojem se uneo u lice. Na kraju Danilo Stupar je ujed pokazao u TV kameru, gde se jasno vide otisci Gratinih zuba na njegovom ramenu i veliko crvenilo.

Igrač sklon "prljavim potezima"

Mateo Joki Grata u svetu vaterpola slovi kao izrazito "prljav igrač" sklon raznim sredstvima, kako bi došao do cilja. Sklon je incidentima i ujed Danila Stupara mu je samo jedan u kolekciji sramnih poteza koje pravi. U četvrtfinalu Svetskog prvenstva protiv Grčke prošle godine kolenom u glavu udario je Stilijanosa Argiropulosa. Naknadno je suspendovan na četiri utakmice.

Ali, ko je Mateo Joki Grata, italijanski vaterpolista koji je bio inicijator incidenta i čovek koji je sve zakuvao u bazenu, do tačke ključanja. Radi se o momku koji korene vuče iz Srbije i Crne Gore. Odlično govori srpski jezik i svestan je svog porekla sa jedne roditeljske strane, na koji je veoma ponosan.

1/8 Vidi galeriju Mateo Joki Grata Foto: Printskrin/Instagram

Odlično govori srpski jezik



Otac Matea Jokija Grate zvao se Paolo i nekada je bio košarkaš. I njegova baka je bila svestran sportista, igrala je košarku, ali i rukomet za Crvenu zvezdu.



- Moja priča je vrlo, vrlo obična. Majka Ivana je iz Beograda, deda iz Berana, baba iz Beograda... Oni su tu živeli 20 godina, posle je majka otišla u Rim i upoznala tatu. Tamo sam odrastao, ali sam posle škole, kada se ona završi, bio tri meseca u Crnoj Gori. Malo Berane, malo Kotor. Tu sam zavoleo vaterpolo i Boku Kotorsku - rekao je Mateo Joki Grata za Mocartsport.

Mateo Joki Grata vaterpolo reprezentativac Italije Foto: Giorgio Perottino / Zuma Press / Profimedia

Ponosan što je Italijan

Italijanski vaterpolo reprezentativac Mateo Joki Grata (23) počeo da trenira sa deset godina u rodnom Rimu. Njegov taletan uočili su stručnjaci iz Savone, ali i reprezentativnih selekcija Italije. Danas je član čuvenog Pro Reka.

Ranije je priznao da nikada nije imao dilemu za koju će reprezentaciju igrati, bez obzira na poreklo, jer je rođen u Italiji i oseća se Italijanom. Pre nekoliko godina doživeo je ličnu tragediju, kada mu je preminuo otac za kojeg je bio mnogo vezan.

Mateo Joki Grata na Evropskom prvenstvu u Beogradu 2026 Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

Pomogli mu Balkanci

Inspiracija su mu dvojica vaterpolista, nekadašnji reprezentativci Srbije i Crne Gore, Vanja Udovičić i Aleksandar Ivović. Što se trenera tiče, otkrio je da je na njega najviše uticao Sandro Sukno, koji mu je kao mladom vaterpolisti dao šansu u Pro Reku.

Mateo Joki Grata važan je igrač u rotaciji italijanske vaterpolo reprezentacije kod selektora Alesandra Kampanje. U mlađim selekcijama, ali i sada u seniorskim vodio je i vodi veliku borbu protiv dvojice srpskih vaterpolista - Vasilija Martinovića i Petra Jakšića. Sva trojica pripadaju istoj klasi 2002. koja je puna talenata u obe vaterpolo reprezentacije.