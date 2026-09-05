KO JE ITALIJAN KOJI JE UGRIZAO CRNOGORCA: Odlično govori srpski, majka mu je iz Beograda, a baka bivša rukometašica Zvezde... Već je pravio skandale!
Strašan incident desio se u finalu vaterpolo turnira na Mediteranskim igrama u Tarantu između Italije i Crne Gore (18:14).
Haos je nastao u momentu kada su Azuri vodili tri razlike, četiri i po minuta pre kraja, a mađarski sudija Tamaš Kovač Čaltoš napravio je dodatnu pometnju nerazumnim odlukama.
Zubi na ramenu
Italijanski reprezentativac Mateo Joki Grata ugrizao je za rame vaterpolistu iz Crne Gore Danila Stupara. Posle toga nastaje ludnica u bazenu, a i oko njega. Mađarski sudija Tamaš Kovač Čaltoš ne samo da nije sankcionisao potez Grate, već je Stupar zaradio "brutaliti" kaznu, a zbog protesta je na tribine morao i selektor Crne Gore Dejan Savić.
Reakcija prvog trenera Crne Gore, legende srpskog vaterpola Dejana Savića bila je burna, stao je u zaštitu svog igrača, imao poruku za Gratu, ali i za mađarskog sudiju kojem se uneo u lice. Na kraju Danilo Stupar je ujed pokazao u TV kameru, gde se jasno vide otisci Gratinih zuba na njegovom ramenu i veliko crvenilo.
Igrač sklon "prljavim potezima"
Mateo Joki Grata u svetu vaterpola slovi kao izrazito "prljav igrač" sklon raznim sredstvima, kako bi došao do cilja. Sklon je incidentima i ujed Danila Stupara mu je samo jedan u kolekciji sramnih poteza koje pravi. U četvrtfinalu Svetskog prvenstva protiv Grčke prošle godine kolenom u glavu udario je Stilijanosa Argiropulosa. Naknadno je suspendovan na četiri utakmice.
Ali, ko je Mateo Joki Grata, italijanski vaterpolista koji je bio inicijator incidenta i čovek koji je sve zakuvao u bazenu, do tačke ključanja. Radi se o momku koji korene vuče iz Srbije i Crne Gore. Odlično govori srpski jezik i svestan je svog porekla sa jedne roditeljske strane, na koji je veoma ponosan.
Odlično govori srpski jezik
Otac Matea Jokija Grate zvao se Paolo i nekada je bio košarkaš. I njegova baka je bila svestran sportista, igrala je košarku, ali i rukomet za Crvenu zvezdu.
- Moja priča je vrlo, vrlo obična. Majka Ivana je iz Beograda, deda iz Berana, baba iz Beograda... Oni su tu živeli 20 godina, posle je majka otišla u Rim i upoznala tatu. Tamo sam odrastao, ali sam posle škole, kada se ona završi, bio tri meseca u Crnoj Gori. Malo Berane, malo Kotor. Tu sam zavoleo vaterpolo i Boku Kotorsku - rekao je Mateo Joki Grata za Mocartsport.
Ponosan što je Italijan
Italijanski vaterpolo reprezentativac Mateo Joki Grata (23) počeo da trenira sa deset godina u rodnom Rimu. Njegov taletan uočili su stručnjaci iz Savone, ali i reprezentativnih selekcija Italije. Danas je član čuvenog Pro Reka.
Ranije je priznao da nikada nije imao dilemu za koju će reprezentaciju igrati, bez obzira na poreklo, jer je rođen u Italiji i oseća se Italijanom. Pre nekoliko godina doživeo je ličnu tragediju, kada mu je preminuo otac za kojeg je bio mnogo vezan.
Pomogli mu Balkanci
Inspiracija su mu dvojica vaterpolista, nekadašnji reprezentativci Srbije i Crne Gore, Vanja Udovičić i Aleksandar Ivović. Što se trenera tiče, otkrio je da je na njega najviše uticao Sandro Sukno, koji mu je kao mladom vaterpolisti dao šansu u Pro Reku.
Mateo Joki Grata važan je igrač u rotaciji italijanske vaterpolo reprezentacije kod selektora Alesandra Kampanje. U mlađim selekcijama, ali i sada u seniorskim vodio je i vodi veliku borbu protiv dvojice srpskih vaterpolista - Vasilija Martinovića i Petra Jakšića. Sva trojica pripadaju istoj klasi 2002. koja je puna talenata u obe vaterpolo reprezentacije.